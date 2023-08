Lucy Bronze pasa facturas

La futbolista del Barça afirmó que la gente pensaba que iban a fracasar y ya están en las semifinales Las inglesas, que jugarán su tercera semifinal seguida, nunca han jugado una final del Mundial

Tras eliminar a Colombia en los cuartos de final, con remontada incluida, la selección inglesa, vigente campeona de Europa, es probablemente la principal favorita a levantar la Copa del Mundo el próximo 20 de agosto. Aunque en un Mundial donde hemos visto caer de forma prematura a Estados Unidos, Alemania o ayer mismo a Francia ante Australia, hay que decir estas cosas con precaución.

Inglaterra no está brillando en cuanto a juego pero los resultados están llegando y de eso se encargó ayer de recordarlo la futbolista inglesa del Barça Lucy Bronze: “La gente decía que Inglaterra era el equipo que iba a fracasar. Si no hubiéramos llegado a las semifinales, habrían dicho que nuestro Mundial no ha cumplido con las expectativas. Nuestras actuaciones no han sido las mejores, por supuesto, pero los resultados han estado ahí”, apuntaba la lateral inglesa que siguió pasando facturas.

“Llegamos a las semifinales, que es por lo que la selección de Inglaterra es conocida. Somos el único equipo que está en tres semifinales consecutivas de la Copa del Mundo en este momento, lo que obviamente nos coloca en una buena posición”, recordó Bronze.

Y es cierto. Inglaterra disputará por tercera vez seguida la penúltima ronda de un Mundial pero en las dos anteriores cayeron en esta ronda. Lucy apuntó que ya están trabajando para no revivir fantasmas del pasado. “Superamos el obstáculo el año pasado en la Eurocopa y finalmente llegamos a la final. Superamos ese temido sentimiento de siempre ser vencidas en las semifinales, así que lo tenemos en mente. Sabemos a lo que nos enfrentamos en el próximo partido”, cerró la futbolista del Barça. El 16 de agosto, en Sidney, Inglaterra-Australia por un puesto en la final de la Copa del Mundo.