Las 10 joyas sub'21 que pueden brillar en el Mundial Femenino

Un campeonato mundial es el lugar perfecto para observar a las grandes joyas del panorama. Algunas ya convertidas en jugadoras de la súper élite, aquí os intentamos mostrar a los diez mejores talentos jóvenes que veremos en tierras australianas y neozelandesas este verano. Atentos a esa Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Kyra-Cooney Cross (Australia / 21 Años)

Posiblemente será uno de los grandes descubrimientos del torneo para el gran público ya que su salto a Europa ha sido al Hammarby de la liga sueca y no a una de las ligas con más nombre. Estamos ante una centrocampista ofensiva con tantos registros como talento. Destaca por su calidad técnica, por su habilidad para encontrar soluciones en espacios reducidos, por su agilidad y movilidad. Pero su agresividad y capacidad de sacrificio en tareas defensivas la elevan a un futuro prospecto para un contendiente a ganar la Champions League.

Mary Fowler (Australia / 20 Años)

No ha sido la mejor de las temporadas para la joven jugadora australiana en el Manchester City. Problemas físicos y falta de confianza del entrenador han provocado que llegue a la gran cita con poquísimos minutos de juego. Pero su talento sigue ahí, y esperemos que jugar en casa devuelva esa confianza que necesita. Una delantera con una potencia y fuerza física diferencial, pero no exenta de talento técnico que provoca que a veces juegue más retrasada.

Salma Paralluelo (España / 19 Años)

Una de las grandes revelaciones de la temporada en Europa no por ese talento que ya conocíamos desde hace tiempo, sino por el impacto que ha tenido en la ultra competitiva plantilla del Barcelona. ¿Dónde tiene su techo? Tiene una capacidad atlética muy por encima del resto. Eso la convierte en diferencial al más alto nivel pese a su juventud. A poco que mejore en ciertos aspectos del juego estamos hablando de una jugadora que puede dominar la próxima década.

Lauren James (Inglaterra / 21 Años)

Talento puro y duro. Es difícil definirla. Tan poderoso es su físico; como calidad técnica, habilidad y atrevimiento tiene. Un verso libre capaz de cambiar cualquier partido. Lauren James es simplemente buenísima a su edad. Le falta ser un poco más regular y que el físico le respete. Un talento en bruto que pulirá sus carencias y mejorará su toma de decisión con el paso del tiempo. Tiene mucha competencia para hacerse un sitio en el ataque de Inglaterra, pero más tarde o más temprano se acabará imponiendo.

Melchie Dumornay (Haití / 19 Años)

Posiblemente una gran desconocida para aquellos que no sigan el fútbol francés. Pero a poco que esté bien este verano, seguro que no os olvidaréis de su nombre. Por eso el Olympique de Lyon no dudó en ficharla en el pasado mes de enero. En la joven haitiana hay potencial de una futura superestrella. Capacidad atlética, desparpajo, agresividad… Todas las cualidades para ser una dominadora en la próxima década.

Trinity Rodman (Estados Unidos / 21 Años)

Haciéndose un nombre por su propia cuenta con actuaciones estelares como la del último amistoso de Estados Unidos antes del Mundial donde se convirtió en la jugadora más joven de la historia en anotar un doblete con la Selección. Ha cambiado mucho desde que destacó en Inferiores con una aceleración impresionante. Delantera con una gran potencia física, agresividad y carácter que junto con Sophia Smith puede formar una dupla dorada que de muchas alegrías a las americanas en el futuro.

Linda Caicedo (Colombia / 18 Años)

Pocas jugadoras cumplen las enormes expectativas que generan en categorías inferiores. Pero la jovencísima atacante colombiana parece que no tendrá ningún problema en pasar el examen. Y no es que precisamente las esperanzas en ella sean moderadas. Es más, siempre se ha hablado de que sería una jugadora para marcar época. Las dudas sobre una posible aclimatación al fútbol europeo del más alto nivel también están resueltas. El Real Madrid se puede frotar las manos con el fichaje que hicieron este pasado invierno. Es una jugadora con una combinación de cualidades única.

Lena Oberdorf (Alemania / 21 Años)

Sí, sólo tiene 21 años. Pese a que ya llevamos muchas temporadas viéndola al más alto nivel (este será su segundo mundial), la polivalente centrocampista alemana es quizás la pieza más importante en el engranaje de Martina Voss-Tecklenburg. Una de las mejores jugadoras del planeta actualmente ya nominada a premios como el The Best o incluso cuarta en el Balón de Oro. El “faro” que da equilibrio al conjunto alemán. Su capacidad para abarcar y cubrir terreno, agresividad, fuerza, polivalencia son sus principales señas de identidad.

Jule Brand (Alemania / 20 Años)

Difícil temporada para el diamante en bruto del Wolfsburgo. El salto a la máxima exigencia y a un equipo plagado de estrellas ha reducido de forma considerable sus minutos de juego, y por ende también ha bajado su nivel de confianza. Algo clave en una jugadora que destaca por su habilidad para encarar, hacer conducciones, driblar y tomar riesgos. Quizás el Mundial sea el mejor sitio para reivindicarse de cara a una temporada en la que tendrá que dar un salto cualitativo para asentarse en la élite.

Esmee Brugts (Países Bajos / 19 Años)

La nueva niña prodigio del fútbol neerlandés que le ha ganado la partida en la convocatoria de Andries Jonker a atacantes con mejores números como Kalma y Leuchter. Ya en la agenda de muchos de los grandes de Europa, la delantera y extremo del PSV destaca por su poderío físico, gran capacidad de disparo, versatilidad, habilidad técnica… Mucho margen de mejora para una futbolista que no tardará mucho en buscarse la vida en una de las grandes ligas europeas.