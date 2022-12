¿Cómo nació el ‘Topo Gigio’, la mítica celebración de Riquelme que Messi recreó?

El capitán de la 'albiceleste' celebró la clasificación para las semifinales del Mundial de Qatar con un homenaje al mítico '10' La estrella del PSG, visiblemente molesto por las "faltas de respeto" de Van Gaal, le dedicó el festejo del triunfo para consumar la venganza de su compatriota

La selección argentina ya es semifinalista del Mundial de Qatar 2022. La ‘albiceleste’ sufrió muchísimo ante Países Bajos, pero continúa con pie firme hacia su tercera estrella. El combinado liderado por Leo Messi necesitó una agónica tanda de penaltis para superar los cuartos de final en un encuentro lleno de tensión. El excapitán del FC Barcelona festejó el triunfo con un gesto conocido como el ‘Topo Gigio’, la mítica celebración de Riquelme.

El ‘Topo Gigio’ nació hace más de 20 años, cuando Juan Román Riquelme manifestó públicamente su malestar con la directiva de Boca Juniors, entonces capitaneada por Mauricio Macri. El número ‘10’ quería una renovación de su contrato a la altura de su extraordinario rendimiento, algo que los dirigentes ‘xeneizes’ no vieron con buenos ojos en un contexto complicado a nivel financiero en el club y en el país. Las negociaciones se complicaron hasta tal punto que, el 8 de abril de 2001, tras marcar un gol ante River Plate en La Bombonera (3-0), se llevó las manos al oído frente al palco donde se ubicaba Macri.

Aunque después del compromiso Riquelme aseguró que la celebración se debía a que su hija era muy fan del ‘Topo Gigio’, un protagonista de un espectáculo infantil de marionetas en la televisión italiana que se popularizó en Argentina a finales del pasado siglo, el mensaje hacia el presidente de Boca Juniors fue muy contundente. Esa temporada finalizó con el traspaso del mítico ‘10’ al Barça a cambio de algo más de 10 millones de euros. Su etapa en el Camp Nou, sin embargo, no fue tan exitosa como se esperaba… y estuvo marcada por sus conflictos con Louis van Gaal, hasta este viernes seleccionador neerlandés.

Porque se cumplen 19 años desde ese festejo de Juan Román Riquelmepic.twitter.com/ygfJwlCpJf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) 8 de abril de 2020

Dos décadas después, Leo Messi consumó la ‘venganza’ de Riquelme y celebró la clasificación de la ‘albiceleste’ para las semifinales del Mundial con un homenaje particular a su compatriota. El ‘Topo Gigio’ viajó desde La Bombonera hasta el Estadio Lusail y la estrella rosarina protagonizó la que, sin ninguna duda, será una de las imágenes de la presente edición de la Copa del Mundo. “Me gusta que me respeten y Van Gaal no fue respetuoso con nosotros, con la selección argentina. Un técnico como él, con la experiencia que tiene, que hable de la manera en la que habló y nos faltara al respeto… No es normal”, justificó Messi en zona mixta.

En la previa del Países Bajos-Argentina, Van Gaal realizó unas declaraciones muy polémicas que no gustaron nada, como se pudo comprobar tras el choque, al vestuario sudamericano. “Messi es el jugador más peligroso y creativo de la Argentina. Pero a su vez, casi que ni interviene cuando la pelota la tiene el oponente. Ahí están nuestras posibilidades”, dijo. Tal como recordó el salvador ‘Dibu’ Martínez, el seleccionador neerlandés también había asegurado que “tendremos ventaja si llegamos a los penaltis”. “Creo que necesita mantener la boca cerrada”, le espetó el arquero.