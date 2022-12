Messi no se corta un pelo con Mateu Lahoz: "La FIFA no puede poner un árbitro así"

El árbitro valenciano fue uno de los protagonistas de los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina "La gente vio lo que fue, la FIFA no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos", aseguró el '10' de la albiceleste

El sueño de Messi en el Mundial de Qatar sigue intacto. Argentina ya está en semifinales tras superar a Países Bajos en la tanda de penaltis en un partido en el que el árbitro, Mateu Lahoz, fue uno de los protagonistas.

Mateu y Messi, viejos conocidos

El '10' de la albiceleste ya sabía de antemano de lo que es capaz el valenciano. Durante su etapa en el Barça, coincidieron en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, en 2020 le amonestó por mostrar la camiseta de Newell's Old Boys en homenaje al fallecido Diego Armando Maradona.

Tras el partido ante la 'Oranje', declaró que no quería hablar de los árbitros por las correspondientes sanciones. Sin embargo, dejó bien clara su postura: "la gente vio lo que fue, la FIFA no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos".

"No puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Teníamos miedo antes del partidos porque sabíamos lo que era. No estuvo a la altura del partido" reconoció Messi, para finalizar.

El 'show' de Mateu

A Mateu Lahoz se le fue el partido de las manos en varias ocasiones: tanganas, rifirrafes y un festival de amonestaciones. De su bolsillo salieron hasta 17 tarjetas amarillas -una fue la segunda amonestación a Dumfries, que acabó expulsado ya finalizada la tanda de penaltis- y otra roja.

El valenciano mantuvo charlas interminables con los futbolistas durante todo el partido y añadió 10 minutos al final de los primeros 90'. El gol del empate (2-2) de Países Bajos llegó en el 90+11'.

También habló de Van Gaal

Messi también se acordó de Louis van Gaal, que desistió del plan inicial del primer tiempo para practicar un fútbol más rudimentario y directo. "Van Gaal vende que juega bien al fútbol y empezó a meter gente alta y a tirar balonazos".