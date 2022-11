El emotivo motivo de la celebración de Grealish

El jugador del City marcó el último gol de su equipo Inglaterra derrotó 6-2 a Irán en el primer partido del grupo B

Inglaterra aplastó a Irán en el debut de ambos en la Copa del Mundo de Qatar. El combinado de Gareth Southgate trituró 6-2 a su rival; el autor del último gol inglés fue Jack Grealish. El jugador del Manchester City se encargó de marcar el sexto tanto de su equipo y su celebración llamó la atención de todos. Y el motivo detrás emocionará a más de una persona.

El atacante británico festejó su anotación con un particular baile. El motivo de esa celebración se remonta a hace unas semanas. Grealish conoció al joven Finlay, un aficionado del Manchester City. El niño, que sufre de parálisis cerebral, le había enviado una carta al jugador. El mensaje tocó su fibra sensible y Grealish quiso conocerlo. Tras intercambiar un abrazo y unas cuantas palabras, el ex del Aston Villa le prometió a Finlay que le dedicaría un gol. El joven le pidió que festejara la anotación con un baile. Jack cumplió con su palabra y tras anotar el sexto gol del partido contra Irán, emuló el baile que le había pedido el joven aficionado 'citizen'.

Con su victoria contra Irán, los ingleses se colocan líderes del grupo B con tres puntos y un +4. Falta por jugarse el otro partido de ese sector entre el País de Gales y Estados Unidos.