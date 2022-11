Balde: "Está siendo un sueño, 'Lucho' me ha felicitado"

El futbolista del Barça ha sido uno de los protagonistas del aplastante triunfo de España por su debut oficial con la absoluta "Teníamos una idea clara desde el principio y hemos salido a muerte", ha comentado el barcelonés

Ha habido muchas sonrisas y rostros felices sobre el campo en la victoria abultada de España sobre Costa Rica. Pero quizás la que más, la de Alejandro Balde. El lateral barcelonés ha debutado oficialmente con la selección absoluta. En toda una Copa del Mundo y en el primer encuentro. El jugador del FC Barcelona se ha saltado todos los pasos previos y ha terminado siendo uno de los protagonistas en la exhibición de los de Luis Enrique.

"Teníamos la idea clara, la idea de Luis, desde el principio y hemos salido a muerte. Así se ha visto en el resultado", ha comentado Alejandro Balde en zona mixta tras el encuentro. Sobre si España es más favorita después de la goleada, Balde cree que "España siempre está en el TOP de las selecciones, siempre somos un candidato. Pero paso a paso. Este primer partido ha ido muy bien, pero con calma".

UN SUEÑO

Acerca del debut, el futbolista del Barça ha asegurado que "estoy muy contento. Está siendo esto un sueño para mí, estar en un Mundial con jugadores de clase mundial. El míster ahora en el campo me ha felicitado por mi debut y de momento no me ha dicho nada más".