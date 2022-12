Alemania deja de ser "esa gran nación futbolística"

El descalabro en este Mundial de Qatar, unido a las decepciones en Rusia y en la pasada Eurocopa, dejan a Alemania un paso por detrás de las mejores selecciones del mundo La prensa deportiva alemana 'carga' contra la Federación, contra Flick y contra una nueva generación que en nada se parece al pasado

Una descalabro. Un ridículo. Una decepción tremenda. La prensa en Alemania aún no ha encontrado la palabra exacta para expresar y definir qué ha sido este Mundial de Qatar para su selección. No venía con aires de grandeza, esa que se le presupone a una 'Mannschaft' que acumula cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, pero Alemania siempre había sido Alemania. Y a eso se agarraba la Federación y la afición. Pero Alemania lleva ya ocho años sin ser Alemania.

El fútbol ya no son once contra once y gana Alemania. O como apunta 'Kicker': "La gran nación futbolística alemana, eso es cosa del pasado. Cada vez el equipo de la DFB se hace más pequeño internacionalmente". Desde que ganaran el Mundial con todas las de la ley (para el recuerdo ese 1-7 ante Brasil), los alemanes se han ido cayendo a cada torneo grande que han pisado.

Parecía que el Mundial de Rusia, donde Alemania también se fue para casa en la fase de grupos y a las primeras de cambio, era tan solo un tropezón. Sin embargo, caer en la Eurocopa en los octavos y la reciente eliminación en Qatar ha abierto la caja de los truenos en el seno de la Federación alemana. ¿Qué le pasa a la 'Mannschaft'? Eso es lo que se preguntan en Alemania. Muchos nombres, muchos responsables... Pero, visto lo visto, sin solución hasta la fecha.

Cambios... Insuficientes

Se fue renovando el vestuario con la marcha de algunas leyendas y la entrada de savia nueva que debía convertirse en una suave y dulce transición. También llegaba el ganador Flick a Qatar, que había elevado al Bayern a otra dimensión hasta llevarlo al sextete.

Pero de nada han servido esos cambios. Otro Mundial, otra decepción. Y ahora la prensa, que la tiene que tomar con alguien, ha cargado contra todo y contra todos, especialmente contra la Federación. Los jugadores no se salvan ni el técnico tampoco, pero tanto 'Kicker' como 'Bild' también quieren mirar más arriba. "La culpa la tienen muchos, empezando por el seleccionador Hansi Flick, pasando por el director de selecciones Oliver Bierhoff y por el presidente de la DFB Bernd Neuendorf", apuntaba 'Kicker'.

Con las culpas ya en los hombros de los tres estamentos responsables, queda ver qué sucede a partir de ahora. El seleccionador tiene la intención de seguir, no parece que desde la Federación vaya a haber muchos cambios... Así que todo apunta a que habrá que centrarse en los jugadores y en el modelo a seguir, que también depende del trabajo de la Federación.

Con una defensa de circunstancias y sin un '9' de garantías

Flick, tras confirmarse de la debacle, aprovechó la durísima rueda de prensa para dar algunos apuntes de lo que debe mejor Alemania para volver a ser la que era. Razón no le falta. Algunos puntos son claves para entender por qué Alemania ha caído de esta forma en Qatar: "Necesitamos mejorar en el desarrollo de jugadores. Hemos estado pidiendo a gritos el número 9 y laterales fuertes durante años. La defensa ha distinguido al fútbol alemán. Necesitamos volver a lo básico".

Si algo le ha faltado al seleccionador germano han sido puntales tanto arriba como atrás. Ha tenido que improvisar en defensa, poniendo a Süle de lateral o a un Kehrer que no tiene el nivel que se espera de una Alemania. A Rüdiger le ha faltado una buena pareja de baile atrás. Y arriba, claro, sin la figura de un '9' claro.

Füllkrug ha cumplido su función, pero no es suficiente. Desde Klose, la 'Mannschaft' no tiene un '9' de garantías. Alemania ha sacado una grandísima hornada de jugadores en el centro del campo y en la mediapunta, pero se ha quedado corto en otras posiciones clave. Si Alemania quiere regresar y volver a ser la que era, Flick tiene claro el camino: empezar construyendo desde la base y foguear nuevo talento. Veremos si la Federación le da ese tiempo necesario y si hay cambios estructurales.