Alemania y Bélgica, las dos 'grandes' que se quedan fuera de octavos

El combinado teutón cae en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo Bélgica, que fue tercera en Rusia 2018, decepciona con su pobre juego y se marcha a casa

La fase de grupos de una gran competición siempre deja sorpresas, y el Mundial de Qatar no ha sido una excepción. Ha habido selecciones menores que han dado la campanada, como Arabia Saudí al vencer a Argentina con remontada incluida, o las victorias de Japón ante España y Alemania. Un cuadro teutón que ha sido una de las grandes decepciones y se queda fuera de los octavos de final, al igual que Bélgica.

Si la sorpresa en la fase de clasificación fue Italia, que se ha quedado fuera de la cita en Qatar, Alemania y Bélgica son las primeras denominadas grandes en decir adiós de manera prematura. Grave es lo acontecido con el conjunto germano, que por segundo Mundial consecutivo cae eliminado en la fase de grupos: en Rusia 2018 no logró el billete a octavos tras caer ante México (0-1), ganar a Suecia (2-0) y volver a perder ante Corea del Sur (2-0).

En esta ocasión, Alemania se queda fuera al perder también contra un combinado asiático como Japón (1-2), empatar contra España (1-1) y vencer a Costa Rica (4-2). Con cuatro puntos en el grupo E, la mejor diferencia de goles da el pase como segunda de grupo a España y la 'Mannschaft' queda eliminada. Hansi Flick no ha podido mejorar a Joachim Löw y Alemania se vuelve a casa a las primeras de cambio.

Por su parte, la generación dorada de Bélgica ha llegado a su fin. Tercera en Rusia 2018, los 'diablos rojos' no estarán en octavos de final al no poder superar en el grupo F a Croacia (0-0) en la última jornada. Los de Roberto Martínez, seleccionador que ya ha anunciado que no seguirá al frente del combinado belga, ganaron la primera jornada por la mínima a Canadá (1-0), pero la derrota en su segundo duelo ante Marruecos (0-2) les sentenció. El supuesto mal ambiente en la expedición belga ha pesado demasiado en el seno del equipo.

Así pues, ni Alemania ni Bélgica estarán en los octavos de final. Las dos primeras 'grandes' que se marchan de manera inesperada y que obliga a ambas a tomar decisiones. La primera selección comentada, debido a que ya son dos Copas del Mundo seguidas en las que se queda fuera en la fase de grupos; los 'diablos rojos', por el bajo nivel mostrado tras estar muy cerca de tocar el cielo en la última edición del gran torneo de selecciones.