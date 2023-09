Mundial de baloncesto: Alemania acaba con el sueño de Letonia

La selección alemana será el rival de Estados Unidos este viernes en una de las semifinales (81-79) Bertans, el héroe del cuadro letón junto a Zagars, falló un triple en el último segundo para ganar

Alemania acabó con el sueño en el Mundial de Letonia. Será el rival que se cruzará con EEUU en una de las semifinales del torneo. Y, de paso, se aseguró el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero la selección báltica cayó con todos los honores, peleando hasta el último segundo, y apurando su suerte con un triple de Bertans que escupió el aro y que podía haber cambiado la historia.

Ese triple habría hecho justicia a Bertans que cuajó un encuentro enorme (20 puntos) y también a Zagars (24 puntos, 8 asistencias), los líderes de una Letonia que discutió hasta el último segundo su suerte a un equipo con más recursos, pero sin tanta alma y que transmite mucho menos en la cancha.

Si alguna selección llegaba a estos cuartos aún en mejor dinámica que Alemania, esa era Letonia. Dos equipos seguros de sus fuerzas, mentalmente fuertes, que se enzarzaron en una batalla espectacular desde el inicio. El intercambio de golpes benefició, de inicio, al cuadro báltico (13-16, m. 10), con un inspiradísimo Bertans, un intenso Roland Smits y un activo Zagars, que si continúa en esta progresión, esta para dar el salto al estrellato europeo.

Franz Wagner returned to Germany's lineup with a bang to send his squad to the Semi-Finals and earn TCL Player of the Game honors 💥



📊 16 PTS | 8 REB | 3 AST | 22 EFF#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 | #InspireGreatness pic.twitter.com/I1DJFvYtQU