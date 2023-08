La Liga Italiana 'revocada' del admirador de Scariolo

El seleccionador letón Luca Banchi conquistó el título liguero en la temporada 2012-13 al frente del Siena... ... pero lo perdió por un escándalo fiscal con facturas falsas que lideró el presidente Ferdinando Minucci

El España-Letonia de este viernes en Jakarta a las 11.45 h (hora peninsular española) correspondiente a la primera de las dos jornadas del Grupo L del Mundial de Baloncesto enfrentará a dos entrenadores italianos de la misma generación, el seleccionador español Sergio Scariolo (62 años) y el letón Luca Banchi (58), quienes se profesan un gran respeto y hasta cariño.

Ambos tienen en común experiencia en el baloncesto estadounidense, ya que Scariolo logró el 'anillo' con los Raptors (2018-19) como asistente de Nick Nurse (estuvo en Toronto de 2018 a 2021) y Banchi trabajó en la campaña 2020-21 como 'segundo' de los Long Island Nets, el filial de los Brooklyn Nets en la Liga de Desarrollo.

Además, también trabajaron en Rusia (el seleccionador español en el Khimki de 2008 a 2010 y el seleccionador letón en el Lokomotiv Kuban de Krasnodar apenas unos meses al ser destituido en noviembre de 2019). Pese a tratarse de dos trotamundos, tan solo han coincidido tres temporadas en un gran campeonato, la última en la 2021-22 con Scariolo en el Olimpia Milano y Banchi en el Victoria Libertas de Pesaro).

Pese a ello, son de la misma 'quinta' y Banchi admira profundamente al seleccionador español. "Sergio es un gran referente. Toda mi carrera está muy conectada con él, empecé profesionalmente por su culpa y nos seguimos y nos apoyamos mutuamente. Lo respeto mucho. Desde que me hice cargo de la selección de Letonia lo visité en Bolonia, nos sentamos e intercambiamos ideas, porque hay que aprender de los mejores. Tengo un gran referente en mi país que no solamente es un colega, es que me da hasta vergüenza llamarlo colega porque es que es un amigo

Banchi, en la temporada 2012-13 al frente del Siena | EFE

El anterior precedente data de la temporada 2012-13, cuando Banchi dejó el puesto de ayudante de Simone Pianigiani en el Montepaschi Siena para asumir el banquillo con el objetivo de revalidar el título liguero mientras que el exentrenador del Real Madrid, del Baskonia y de Unicaja dirigía al Olimpia Milano.

Con un baloncesto moderno y rápido, el Montepaschi demostró que la Lega que conquistó en la campaña 2011-12 no fue una casualidad pese a que en la fase regular tan solo pudo acabar quinto. Sin embargo, el Siena de Banchi eliminó al Olimpia Milano de Scariolo en una espectacular eliminatoria de cuartos por 4-3 tras levantar un 2-3 adverso. En semifinales también necesitó de siete partidos frente al Varese y en la final venció por 4-1 a la Virtus de Roma. Además, esa temporada también se impuso en la Coppa (77-74 al Cimberio Varese en la final).

Sin embargo, el gran éxito en la carrera de Luca Banchi en los banquillos fue efímero por la 'operación Time Out' que destapó un escándalo de fraude fiscal en una trama liderada por el presidente Ferdinando Minucci con facturas falsas por valor de más de 10 millones de euros con cuentas en el extranjero desde la que se realizaban ingresos a los jugadores.

Tras un proceso que concentró la atención en el deporte europeo, la Federación Italiana de Baloncesto decidió anular todos los títulos del Montepachi Siena (Mens Sana era el nombre del club) entre 2008 y 2013, por lo que Luca Banchi se quedó sin la Lega que logró como asistente y también sin la que levantó como primer entrenador. También perdió la Coppa de 2013 y su único título como entrenador de clubs es la Copa Intercontinental de 2019 con el AEK Atenas sin olvidar que también tiene un bronce con Italia en 2001 en los Juegos Mediterráneos.