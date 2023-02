Ancelotti: "Benzema, Courtois y Militao están en la lista porque creemos que pueden estar en la final"

“Vinicius es víctima del fútbol español”, afirmó el técnico del Real Madrid sobre la polémica en torno al jugador brasileño En vísperas de la semifinal frente al Al-Ahly en el Mundial de Clubes, añadió: “¿Cuál es el problema? ¿De Vinicius, de sus compañeros que no le defienden...? ¿De qué tiene que defenderse, de qué hay que defenderlo?”

Carlo Ancelotti salió en defensa de Vinicius, al que considera “víctima” de lo que sucede a su alrededor, en víspera de la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al-Alhy de Egipto. Valoró tener la opción de ganar otro título “por hacer las cosas muy bien” la temporada pasada, que de ganar les servirá para "dar un impulso" para mejor la situación en la que están ahora. No descartó que Courtois, Benzema y/o Militao puedan estar en la final si ganan al campeón africano, al que dijo procesan “mucho respeto” y halagó a la organización marroquí, donde esperan tener el apoyo de su público.

“La pregunta que yo hago es: ¿Cuál es el problema: ¿De Vinicius, de sus compañeros que no le defienden...? ¿De qué se tiene que defenderse, de qué hay que defenderlo? El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español que tenemos que resolver. Vinicius no es el culpable, es la víctima de algo que yo no entiendo”, sentenció el italiano, que ya tras el partido de Mallorca exigió que se revisase lo que ocurrió con su futbolista al que los bermellones no dejaron de provocar para conseguir su objetivo.

EQUIPO EN CRECIMIENTO

Ancelotti se congratula de poder “disputar otro título muy especial e importante”, que es consecuencia “de haberlo hecho de manera fantástica la temporada pasada para estar aquí”. “Tenemos la oportunidad de acabar de tomar impulso para lo que nos queda esta temporada”, agregó esperanzado. Pero para ello tienen que superar a un rival “que tiene una gran historia, de las más importantes del fútbol mundial, que le dan experiencia en esta competición que ha jugado muchas veces”. “Al-Alhy es un equipo bien organizado, con jugadores hábiles y rápidos. Será un partido muy competido y el rival nos merece mucho respeto”

“Benzema, Courtois, Militao están en la lista, porque pensamos que pueden recuperarse para el sábado si jugamos la final”, confirmó el italiano. Le hicieron ver que el equipo egipcio tiene una gran hinchada que le animará durante el partido y respondió que “también habrá muchos del Real Madrid”. “Sabemos que en Marruecos el Real Madrid tiene muchos seguidores. Nos han mostrado su cariño, con una buena organización. Estamos encantados de jugar aquí y esperamos que todo salga bien y volvamos a Madrid con el título”. Por último, y ante la posibilidad de perder dice “la exigencia es siempre muy alta”. “Creo que el equipo está creciendo a pesar de la derrota del domingo, que dolió. Hemos tenido lesiones, pero no solo nosotros, porque el calendario es terrible. Nuestra sensación es que lo vamos a hacer bien”, concluyó.