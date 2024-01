La Africa Eco Race descansa a las puertas de Mauritania

Tan cierto como que flota en el ambiente que el Dakar, el de Arabia Saudí, ha empezado a caminar. Sensaciones contrastadas. No podemos olvidar su grandeza, ni tampoco que el Africa Eco Race es parte de su herencia y, sobre todo, de su espíritu.

El Dakar nació en África y aquí se disputa el Africa Eco Race, que comparte la filosofía de los que algunos consideran el auténtico Dakar. Es decir, el que se disputa en África y en el que la carrera no es hacer una larga guerra contra el crono en Sudamérica o Arabia Saudí con una 450 c.c., en el caso de las motos.

El AER es un rally/raid de larga duración, que pasa por tres países diferentes, fascinantes, en el que lo importante es, además de ser rápido, saber aguantar, sufrir, gestionar, navegar. Aquí, perder una hora en Marruecos no decide absolutamente nada teniendo en cuenta que llega Mauritania.

A día de hoy en el motorsport hay espacio para el Dakar de la ASO y el Africa Eco Race de Jean Louis Schlesser. Y pueden compartirlo. El AER nunca tendrá la magnitud del Dakar de ASO, pero cada día, y especialmente después del parón de la COVID-19, hay más pilotos y marcas interesadas en el AER. En la categoría de motos, el futuro es prometedor si tenemos en cuenta que las bicilíndricas tienen su espacio. No hace falta recordar que aquí están de forma oficial Yamaha, Aprilia y Harley-Davidson. Y la categoría Raid no competitiva tiene mucho recorrido por delante.

Italia, en cabeza

Deportivamente, hasta Dakhla, la categoría de motos es un duelo entre el italiano Jacopo (con P) Cerutti y su Aprilia oficial y las Yamaha de Alessandro Botturi y nuestro Pol Tarrés. La rapidísima última etapa hasta la jornada de descanso la ha ganado Alessandro, seguido por Pol y Cerutti. En la general provisional lidera el de Aprilia, con los de Yamaha a poco más de dos minutos.

Pol Tarrés arrastra desde el primer día de carrera las consecuencias de una caída por la que le tuvieron que poner puntos en el brazo izquierdo. Y un fuerte golpe en el pie derecho. Pero aguanta el tipo y trabaja para que él mismo o su compañero de equipo eviten la posible victoria de Aprilia. La última vez que Aprilia, una moto italiana, ganó en el Dakar fue en 2012.

“Mi pie va mejorando. Hoy podía haber ganado, pero hemos vuelto a rodar en grupo, pensando en el equipo. Y tanto Alessandro como yo mismo hemos recuperado tiempo en una etapa muy rápida. A partir de Mauritania veremos. Sé que en la arena tendré mi oportunidad. Y la quiero aprovechar”.

La AER entrará ahora en Mauritania / AER/AM

Por lo que respecta a Joan Pedrero y su Harley-Davidson Pan América, están sorprendiendo a propios y extraños. Lógicamente su enorme maxitrail tiene otros objetivos que las Yamaha o Aprilia. Pero está demostrando que la moto americana es tan resistente como el propio Joan. El viernes perdió una hora al quedarse sin gasolina, pero sigue en carrera y de momento está entre los quince primeros. “He tenido que aflojar para no volverme a quedar sin gasolina, pero estoy disfrutando. La moto y el equipo funcionan, es todo un reto llegar a Dakar. Y la prueba está muy bien organizada”.

Rubén Saldaña y Julián Villarubia, ambos con KTM, sigue haciendo de gregarios del piloto italiano Nicola Dutto (KTM), que, pese a su paraplejía y con la ayuda de los dos pilotos españoles, sigue en carrera.

Carslos Vento (SSV T-4), tercero

En lo que a los coches de refiere, la inscripción es algo escasa, con inscritos entre coches, SSV y camiones. Los SSV siguen subiendo como la espuma; de hecho, dominan, con pilotos como Carlos Vento, acompañado de Carlos Ruiz, que están entendiendo la carrera y ganando protagonismo. Son terceros de la general.

Para el experimentado Carlos Vento, que espera con ganas las dunas de Mauritania, donde no ha competido pero sí rodado, “la carrera está muy bien organizada y el road-book muy bien hecho. Para mí ha sido una agradable sorpresa. Nosotros arrastramos una penalización y el primer día nos perdimos, pero vamos recuperarlo y no puedo negar que quiero ganar esta carrera africana con mi T-4 del Old Friends Rally Team”.

Carlos Vento, en la AER / AER/AM

En la general lidera Paulin/Boulanger, con un Apache por delante de Henricy/Bersey (Polaris). Carlos Vento/Carlos Ruiz (CAN AM) son terceros, a más de dos horas. La cuarta plaza de la general es para otro CAN AM, con dos Toyota a continuación.

Tras la etapa de descanso de mañana, la carrera llegará a Mauritania, donde la fina arena del desierto marcará las diferencias antes de acabar en el mítico Lago Rosa de Dakar, el domingo 14 de enero.