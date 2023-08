Temor en Yamaha con Quartararo

La firma de Iwata sospecha que Honda tratará de ficharlo cuando acabe contrato en 2024 Jarvis: “Soy consciente y uno de los riesgos es Honda. Quieren un piloto top y Quartararo lo es”

El futuro de Fabio Quartararo es y será una de las grandes incógnitas en la parrilla de MotoGP. El piloto francés, campeón del mundo de 2021 con Yamaha, no pasa por su mejor momento con la marca de Iwata. La temporada actual está siendo muy complicada para él y ya lanzó un últimatum en los últimos días para los japoneses.

“En el test de Misano del 11 de septiembre quiero tener pruebas. Tienen un mes. Yamaha lleva tres años prometiéndome cosas en un documento ‘pdf’ de diez páginas, de las que luego no se cumplen nueve y media. Este año no quise ver ese ‘PDF’”, afirmó Fabio en un durísimo palo a Yamaha.

Si ahora tuviéramos que apostar si Quartararo quiere renovar o no con Yamaha, claramente ganaría el no. Y eso, dentro del propio equipo, lo saben. Así lo ha afirmado Lin Jarvis, director general de Yamaha. Los de Iwata temen que el ‘Diablo’ no acepte propuestas de renovación y se marche a Honda.

“No me gusta la palabra asustado. Soy consciente y uno de los riesgos viene de Honda, porque Honda querrá un piloto top y Fabio lo es. Para mantenerlo tendremos que tener una moto competitiva. Tenemos que demostrar con hechos que estamos centrados en conseguir lo mejor”, dijo Jarvis en una entrevista a ‘GPOne’.

El director general de Yamaha también comentó la llegada de Álex Rins de cara a 2024, con recado para Joan Mir, campeón del mundo con Suzuki y actual piloto de Honda: “Mir es un piloto eficaz y relativamente rápido, pero sólo ha ganado un gran premio. Alex tiene más talento natural y a veces es capaz de cosas sensacionales. No olvidemos que ha sido el único piloto no Ducati que ha ganado un gran premio en 2023”, señaló Jarvis en un claro mensaje de cariño para su futuro piloto. Rins estará en 2024. Quartararo, salvo sorpresa también. Pero más allá...