Álvaro Bautista vuelve a MotoGP con una 'wildcard'

En una Wild Card, el toledano volverá a correr en Moto GP Será de la partida en el Gran Premio de Malasia del 10 al 12 de noviembre

El corredor de Superbikes, Álvaro Bautista volverá a correr en Moto GP por un día, gracias a la Wild Card de Ducati. Será la tercera vez que la Ducati se acoge a la Wild Card en esta temporada, tras participar en los dos Grandes Premios de Italia con Michele Pirro en Mugello en mayo y el próximo GP de San Marino en Misano del 8 al 10 de septiembre próximo. El corredor ya estará liberado en noviembre porque dos semanas antes habrá terminado el Campeonato Mundial de Superbikes en la carrera de Jerez de la Frontera.

Álvaro Bautista, volverá a disputar una carrera de MotoGP después de su última aparición en Valencia en 2018: “Estoy muy feliz de poder correr en MotoGP como Wild Card en Sepang, una pista que me gusta mucho y en la que estoy feliz de volver ya que no está en el calendario de WorldSBK”, comenta Álvaro Bautista. “Las pruebas con la Ducati Desmosedici GP dieron una respuesta positiva: las sensaciones eran buenas y me divertía”

“Quiero agradecer sinceramente a Ducati y Aruba.it porque sin ellos hubiera sido imposible tener esta oportunidad. Al mismo tiempo, me gustaría decir que esta carrera de MotoGP será un plus para mí y no una prioridad. Por eso debemos mantenernos enfocados en el Campeonato WorldSBK, que es lo único que importa ahora”, afirma el campeón de 2022 del campeonato de las Superbikes.

“Quiero mantener la concentración para esta última parte de la temporada, que será muy exigente, con muchas carreras en poco tiempo. Las sensaciones con la máquina Panigale V4R son buenas y espero seguir por este camino. Luego, cuando termina la temporada, pensaremos en ir a Malasia y divertirnos. Ahora tendré unas pequeñas vacaciones y luego volveremos a Magny-Cours”. El toledano ya tiene 17 victorias en la misma temporada y quiere superar el récord que ahora tienen Doug Polen y Jonathan Rea, con 17 victorias.