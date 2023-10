Maverick Viñales: "Tenía algo extra, pero no podía calentar más el neumático"

El piloto catalán de Aprilia sale reforzado de Mandalika: P4 en la carrera al esprint, P2 en la carrera larga y P6 en la tabla general "He tenido que esperar a la última vuelta para atacar a 'Pecco', porque no sabía si me iba a pasar lo mismo que ayer con las gomas", comentó

El catalán Maverick Viñales, que fue segundo en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP y se disfrazó de Batman en el podium, sale de Mandalika con un "sabor de boca espectacular" ya que está luchando "por estar delante cada fin de semana de competición".

El de Aprilia, que ayer ya fue uno de los protagonistas de la carrera al esprint aunque se acabó yendo hacia atrás por culpa del desgaste de los neumáticos, ha vuelto a demostrar hoy que si el resto de condiciones lo acompañan, es uno de los hombres de moda de MotoGP.

Ducati está "un pasito por delante. Estamos intentando resolver ciertos aspectos de la moto, que no es fácil, así que necesitamos un poco más de tiempo", comentó valorando de forma muy positiva su estado de forma. "Igual que ayer, he tenido un 'drop' con el neumático trasero, así que me ha tocado ir controlando toda la carrera".

"Ayer no lo controlé y ese fue el problema, apreté, apreté y apreté para intentar abrir un hueco y me bajó muchísimo el rendimiento de la moto al final de carrera. Hoy he querido mantener una línea más constante, de hecho, la última vuelta ha sido muy buena", añadió.

Sobre la caída de Jorge Martín, Viñales reconoció no haberla visto bien. "Tenía mucho margen y no lo esperaba, aunque he visto que se ha ido muy largo. Probablemente haya sido un problema de pista sucia, porque se ha salido un poco de la trazada. Cuando 'Pecco' me ha pasado, he acelerado por la parte sucia y al entrar en la curva me ha pegado un trallazo que casi me caigo... era muy peligroso salirse de la línea buena".

"Cuando me he visto primero he pensado 'vale, ahora vas primero, controla el ritmo y controla más que nunca que no se caliente la goma y que llegue hasta el final'. Lo he intentado y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero no ha sido suficiente", añadió sobre su estrategia de carrera una vez Martín desaparecía de la misma.

De su pelea con Fabio Quartararo dijo tener sus "dudas. Sabía que tenía algo extra para meterme un 'vueltón' y acercarme a Pecco, pero no sabía cuando hacerlo viendo que Fabio estaba muy, muy cerca. He tenido que esperar hasta la última vuelta. Me imagino que Fabio no se esperaba que la última vuelta la hiciera así, por eso he podido tener un pequeño espacio con él y no le he dado la oportunidad de atacarme", explicó el piloto de Aprilia.