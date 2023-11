Masià: "Les joda o no, ha ganado un español"

El flamante vencedor de Moto3, ofrece el título a sus padres pero critica algunas decisiones del campeonato

El español Jaume Masiá (Honda) ofreció el título de campeón del mundo de Moto3 recién conseguido a sus padres, tras la victoria obtenida en el Gran Premio de Catar disputado en Lusail, pero también aprovechó el momento para criticar algunas decisiones del campeonato.

"Este título es para tanta gente que hay detrás, pero creo que los primeros e incondicionales son mis padres, quién sabe el esfuerzo que han hecho ellos para conseguir esto ¿no?, quiero darles un beso y un abrazo muy grande. Gracias papá, gracias mamá, por todo lo que habéis hecho y por criar al hijo que habéis criado, os quiero mucho", acertó a decir Masiá.

"Al final ser campeón del mundo sabe igual y es una sensación increíble, de la manera que lo hemos hecho es todavía mejor", acertó a decir Jaume Masiá, quien dijo de los numerosos pilotos españoles que "somos el mejor país, el mejor clima, la mejor gente, la mejor sociedad y al final todos vienen aquí a entrenar, nos envidian porque tenemos el talento y también tenemos los circuitos, pero lo tenemos todo para ser lo que somos"

Celebrado el título, dijo que "sinceramente, yo me quedé en shock con la organización, con Dirección de Carrera. Al final, esto es un cachondeo, estos es un circo y nosotros somos el zoo, lo entiendo, porque somos un espectáculo, pero los equipos piden nacionalidades, que seas de Cancún, de China, de Paraguay, yo que sé. Y esto es un poco una injusticia".

"Entiendo que tengan que vender los derechos de imagen, que tengan que ganar dinero, porque de lo contrario no hay para pagar, etcétera, ha costado un 'pelín' más y me decepcionó mucho que Dirección de Carrera viniese a decirnos en Malasia que Adrián -su compañero de equipo Adrián Fernández- no podía seguir a Sasaki", explicó Masiá.

"Si lo analizas y lo piensas, es un cachondeo y una barbarie, a mi parecer. Decir que por favor no molestes a este piloto y que te cojas a otro, me parece un cachondeo. Nosotros somos un equipo contra todos los demás y no tenemos ningún respaldo de ninguna parte, porque HRC tampoco se moja las manos y no pide ayuda a nadie", continúa el flamante campeón del mundo de Moto3.

"No es que pida ayuda, pero que tenga un poco más de miramiento, que es lo que hace KTM. Piden respeto para algunos y durante el año van viendo quiénes son los que están para luchar y piden respeto para esos pilotos. Lo digo porque he estado con ellos y te dicen que si puedes joder a éste, pues mejor", insiste Masiá.

"Los pilotos que se muevan de categoría o cambiarán de marca les sudará todo, pero los que tengan que quedarse otra año más con la misma moto, marca y equipo, pues lo toman más en cuenta; en definitiva, nadie nos ha regalado nada y lo hemos cogido con nuestras manos. Súper orgulloso", continuó Jaume Masía, quien afirmó que sus críticas lo eran por tener "una bola metida en el cuello, pues me he comido muchas cosas y ahora estoy muy a gusto".

"Al final, incluso la advertencia de la carrera de hoy sinceramente no la he entendido. Yo le metí un tortazo a Toba el año pasado, en Valencia, me hicieron salir desde 'pit lane', dos 'vueltas largas' y 1.500 euros. Luego va Aleix, le mete un tortazo a Morbidelli y le ponen seis posiciones. Es que no lo entiendo. Son cosas desmesuradas. Márquez siempre está detrás de Bagnaia, y no pasa nada. Adrián Fernández sigue dos carreras a Sasaki y se monta el pollo con Dirección de Carrera. Es que no lo entiendo. Es increíble. No lo entiendo, pero bueno...", explicó una vez más el campeón del mundo, Jaume Masiá.