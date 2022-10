Márquez tira de experiencia para estar delante en Malasia

Binder, Rins y Márquez coparon las tres primeras posiciones en una sesión para listos y expertos El Gran Premio de Malasia ha empezado, como suele ser normal en Sepang, con mezcla de calor, pista seca, diluvio momentáneo y pista mojada

El Gran Premio de Malasia, penúltima cita del año (la última, como siempre, será en Cheste, Valencia, a inicios de noviembre), ha empezado, como suele ser normal en Sepang con mezcla de calor, pista seca, diluvio momentáneo y pista mojada. Y así seguirá, cuentan, a lo largo del fin de semana.

Así que hoy ha sido un día de listos y expertos. Por ejemplo, el surafricano Brad Binder (KTM) y los catalanes Àlex Rins (Suzuki) y Marc Márquez (Honda), protagonistas brillantes del GP de Australia, primero y segundo en Phillip Island, que han copado las tres primeras posiciones del primer ensayo del GP (en seco) y, luego, en mojado ya nada ha cambiado.

“Hoy hemos tirado más de experiencia que de pilotaje o de velocidad, ya que hemos puesto el neumático blando, bueno, rápido, en el primer entrenamiento de la jornada, del gran premio, pues por experiencia, de eso tenemos ya un poco, sabemos que, incluso aquí, cuando dicen que no lloverá, puede llover, como así ha ocurrido”, comentó Márquez, que no se ve, desde luego, entre los más rápidos en esta pista.

“Así que, después de probar la nueva aerodinámica, cuando el equipo ha tenido la información de que estaba a punto de llover, hemos salido a pista con la goma buena y nos hemos asegurado el tiempo para la Q2 de mañana, que igual es en sec o no pero, al menos, el trabajo ya lo tenemos hecho”.

El campeonísimo catalán, que ha vuelto por sus fueros tras su reaparición en el test de Misano y en el GP de Aragón, logrando la ‘pole’ en Motegi (Japón) y el podio, un año después, en Phillip Island, mostró su extrañeza porque otros líderes y favoritos no hubiesen copiado su estrategia ‘porsiaca’. “Me ha extrañado, sí, que otros pilotos no lo hayan hecho pero, bueno, ‘Pecco’ (Bagnaia) ha hecho un gran crono con neumático gastado, así que, si es en seco, yo creo que nosotros volveremos a nuestra posición más lógica aquí, que es entre el 8 y el 10, no está tercera plaza que, creo, no nos corresponde en Malasia”.

Márquez reconoció que espera mejorar mañana “pues, hoy, tanto en lluvia como en seco no me he encontrado muy bien, las sensaciones no han sido excelentes, no sé, me he sentido raro, no iba fino, no pilotaba natural, no acababan de salir los tiempos, costaba, me cansaba mucho sobre la moto, lo que significa que vas luchando con ella. Ni en seco ni en lluvia he estado contento con el entrenamiento”.

Los que pelean por el título han estado muy discretos. Ni que decir tiene que a ‘Pecco’ Bagnaia le preocupa no haberse metido entre los 10 primeros, es decir, no estar ya clasificado para la importante Q2 en la que se decide el orden de la parrilla. El nuevo líder de MotoGP, que tiene en Sepang su primera ‘pelota de partido’ (para ser campeón debería, entre otras cosas, sacarle 11 puntos de ventaja a Fabio Quartararo: es decir, ganar y que el ‘Diablo’ no se subiese al podio), ha terminado 11º, por detrás del campeón francés (7º) y por delante de Aleix Espargaró (20º).

El veterano piloto británico Cal Crutchlow, que (casi) se había retirado para ejercer de piloto probador de Yamaha, ha regresado al Mundial hace ya algunos grandes premios para pilotar la Yamaha ‘satélite’ que dejó el italiano Andrea Dovizioso y, la verdad, es que sigue demostrando ser un ‘animal competitivo’ de gran nivel, tanto que, en mojado, ha logrado hoy el mejor crono.

Crutchlow, ayer, mostró su sorpresa por el hecho de que su compañero de marca “y jefe”, Fabio Quartararo, “haya podido ser líder del Mundial con esta Yamaha, pues ha demostrado, en muchas ocasiones, pilotar por encima de la moto”.

Crutchlow no quiso decir, no, que la Yamaha era una mala moto, dijo que tenía carencias importantes con respecto a la impresionante Ducati, bueno, en realidad, lo que opina todo el mundo en el ‘paddock’ del Mundial, que resultaba poco menos que incomprensible que ‘Pecco’ Bagnaia no dominase a placer el campeonato teniendo una moto tan, tan, superior a las demás.

“Yo sé que Fabio lo va a intentar todo en Sepang, ¡claro que sí!, pero todo pasa por conseguir mañana, sábado, una buena ‘quali’ y salir en primera fila, pues si las Ducati se escapan en este trazado, será imposible alcanzarlas y menos con esta Yamaha a la que le falta potencia y aceleración. Insisto, es increíble que Fabio aún pelee por el título con esta moto”, terminó diciendo Crutchlow.