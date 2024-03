Márquez empieza con perfil bajo: "Este año veremos si ha comenzado mi declive"

Marc Márquez está a punto de iniciar una temporada vital para él. Después de once años en Honda -los primeros de título en título y tocando la gloria, y los últimos marcados por su grave lesión de Jerez 2020 y los problemas de la moto-, el octocampeón aborda un desafío importante al subirse a la Ducati del Team Gresini. Marc quiere averiguar primero en qué punto se encuentra en su adaptación a la nueva GP23 y después establecer la comparativa respecto a los grandes de la categoría, el campeón Bagnaia y el subcampeón Jorge Martin, que pilotarán la versión 2024 de la poderosa Desmosedici.

Tras un invierno tranquilo y en fase de aprendizaje con la Ducati, para sacarse los 'vicios' de pilotaje adquiridos con la Honda, Marc empieza el curso rebajando las expectativas y con un perfil bajo que debe permitirle ir paso a paso. Este sábado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar, el de Cervera ha vuelto a insistir en su mensaje de los últimos meses: "Aún no estoy listo ni para pelear por la victoria ni por el podio", ha dicho.

Marc asegura que se siente arropado por la familia Gresini y también por Ducati: "Me he sentido muy respaldado desde el principio. Si no lo sientes, no tomas la decisión que tomé. Es verdad que corro con Gresini y con una moto de 2023, pero siempre me han apoyado y me han demostrado mucho respeto. Es muy distinto correr en un equipo oficial a uno satélite. Eso es algo que también tengo que aprender en estas primeras carreras", ha subrayado.

"Mi objetivo es ser competitivo de nuevo. Si eso ocurre, me veréis sonreír. Pero eso no significa luchar por el título, sino terminar entre los cinco o seis primeros. Volver a la pelea delante. En cualquier caso, eso no pasará en la primera carrera. Si mi declive ya ha empezado lo veremos este año", ha advertido.

"Sólo yo sé lo que he pasado en estos cuatro años. Sé dónde quiero llegar, pero no tengo prisa. Hay pilotos que van muy rápidos con esta moto, como Jorge Martín y Pecco Bagnaia y de momento tengo claro que debo aprender de ellos. Lo que más miedo me da es que el instinto me lleve a pilotar como lo hacía con la Honda. En un test tienes tiempo para pensar; en una carrera, no", asume el de Cervera.

Respecto a su futuro y qué pasará cuando concluya su único año de contrato en Gresini, Marc sostiene que "si sonrío bajo mi casco tendré más opciones de tener una buena moto el año que viene. Mi objetivo es ser competitivo de nuevo y tener motivación para seguir adelante".