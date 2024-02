Álvaro Bautista: "La regla del peso mínimo no es justa"

Desde que se hizo oficial que para este 2024 se establecería un peso mínimo en el Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista ha expresado en numerosas ocasiones su disconformidad con la nueva regla. Y es que el de Talavera de la Reina, al ser el piloto con menor peso y estatura de la parrilla, será el principal damnificado por este cambio en el reglamento del campeonato.

El gran dominio de Bautista durante las últimas dos temporadas, sobre todo la gran ventaja que lograba sacarle a sus rivales en las rectas, abrió el debate sobre si los pilotos más ligeros disponían de una ventaja injusta. Pese a que el piloto español se mantuvo firme y aseguró que no era cierto, la gran diferencia de rendimiento entre él y sus compañeros de Ducati indicaba lo contrario.

Tras largos debates y una gran cantidad de opiniones de varios pilotos, tanto a favor como en contra, el pasado mes de octubre el campeonato llegó al acuerdo de implantar un peso mínimo al que deberían limitarse los diferentes pilotos y los equipos. Con la nueva norma, que establece un peso mínimo de 80 kg entre motocicleta y piloto, Bautista debería añadir seis kilos de lastre a su montura.

Mientras que el director ejecutivo de WorldSBK, Gregorio Lavilla, ha defendido la nueva normativa, pues esta busca "mantener el equilibrio y las oportunidades para todos los fabricantes", Bautista ha reconocido en una entrevista con Crash.net que la regla "no le parece justa", ya que "solo le afecta a él".

"Creo que la regla no es justa. Soy el único piloto penalizado por esta norma. Si Ducati y yo trabajamos duro y llegamos a un buen rendimiento, no creo que sea justo penalizar el buen trabajo. En la vida, cuando haces las cosas bien la gente tiene que aplaudirte. Aquí se hace un buen trabajo y hay que bajar y ser peor. No lo entiendo, pero es la mentalidad de este campeonato", ha afirmado el piloto español.

Además, también ha querido añadir: "Entiendo que quieran hacer un campeonato muy competitivo, pero creo que es mejor ayudar a los otros fabricantes y pilotos como hicieron en MotoGP con algunas concesiones para mejorar su nivel, sin penalizar nuestro rendimiento".

A falta de menos de dos semanas para el inicio de la temporada, las sensaciones de Bautista con el lastre añadido en su montura siguen siendo una incógnita. Si bien es verdad que durante los test de pretemporada el piloto de Talavera de la Reina no ha mostrado un buen ritmo, quedando incluso fuera de los diez mejores tiempos, Álvaro ha reconocido que seguía resintiéndose de la lesión en el cuello que sufrió días posteriores a su segundo título de WorldSBK.