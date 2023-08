Marc Márquez, prudente de cara a Silverstone

"¿Que llegarán caídas? Estamos en MotoGP, llegarán caídas, evidentemente", dijo el de Cervera Marc Márquez admitió que está trabajando de cara al futuro con Honda

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que fue decimotercero este viernes el primer día del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone, dijo que tiene que "intentar dosificar o gestionar y administrar el riesgo" y que hay que "arriesgar en los puntos que toque".

Reconoció este viernes que tomarse las cosas con más calma es fácil, porque "en la primera parte de la temporada, en siete u ocho carreras", se "ha roto tres veces o cuatro, dos dedos, una costilla, el ligamento del tobillo, pero al final en algún momento arriesgas".

"Y es fácil", continúa Márquez. "Se ve que algo está pasando que no haces bien, y es ahí donde tienes que cambiar el enfoque; eso es lo que estoy intentando hacer, pero evidentemente hay puntos del fin de semana en los que arriesgas, como en el FP2, que he arriesgado para estar el decimotercero. No es que haya hecho una vuelta en la que me he guardado medio segundo; no me he guardado nada y he arriesgado, pero lo he hecho hasta el punto de no arriesgar más de la cuenta".

"¿Que llegarán caídas? Estamos en MotoGP, llegarán caídas, evidentemente, pero tenemos que intentar dosificar o gestionar y administrar el riesgo. Arriesgar en los puntos que toque", recalca sincero Marc Márquez.

Antes de entrar "en faena", volvió a surgir la pregunta de su futuro, y Marc Márquez señaló sobre cumplir con su contrato: "Ahora, si estoy aquí, por supuesto que mi intención es la de hacerlo, y estamos trabajando para el futuro. En el test de Misano probaremos la moto de 2024 y después de eso entenderemos mejor dónde estamos".

"Lo bueno es que tengo una muy buena relación con Honda, y siempre buscamos lo mejor para el proyecto. Y, en estos momentos, lo mejor para el proyecto es encontrar lo mejor, como hemos hecho hoy, intentar probar nuevas cosas, a lo mejor el nuevo paquete aerodinámico en Austria, dependiendo de lo que los japoneses decidan. Así que tenemos una buena relación y siempre buscamos lo mejor para el proyecto", agregó al respecto.

En cuanto a la posibilidad de que hubiese hablado con el dueño de KTM, el austríaco Stefan Pierer, Marc Márquez sonrió y fue contundente y conciso al señalar que "no hablo con él, así que…".

El piloto ocho veces campeón del mundo de motociclismo, reconoció algunas molestias físicas: "ayer vi que tenía alguna molestia en la pierna derecha pero no esperaba o no quería expresarlo con el lenguaje corporal, tanto en pista como fuera, porque pensaba que no se iba a notar, pero sí es verdad que tengo bastantes molestias en el abductor derecho".

"Estas molestias se han producido en estas últimas tres semanas, desde que empecé a entrenar; ya cuando estaba de vacaciones empezaron un poco las molestias y me empecé a tratar con el fisioterapeuta, pero han ido a más y creo que viene todo por el tobillo derecho, de pisar mal, un poco cojeando, o quizás de pedalear mal o en el gimnasio de trabajar mal", explica Márquez.

"Aparte de esto hemos podido salvar el día, hemos podido pilotar más o menos, aunque en cámara lenta, pero tampoco va mal para empezar una base que no sea siempre ir atacando y mi intención era pilotar de esta manera hoy, pero también me he visto obligado a pilotar así", reconoció el piloto de Honda.

Y al respecto de la "base", aclaró: "Si no tienes base no hay que probar, porque es imposible entender tanto para el piloto como para el equipo, así que la base está ahí, el asunto está en que una vez tienes la base, que tienes que buscar sin fijarte en las pantallas, para que puedas ir rápido con tu moto hasta donde se pueda y entonces, una vez que tienes esa base, empezar a trabajar, y eso es lo que estamos tratando de hacer".

"He escuchado a Mir y también está en la misma dinámica, pero hay que estar centrado en nuestro lado del box, porque sino te empiezas a volver loco para encontrar medio segundo y empiezas a mover la moto para arriba y para abajo y el piloto se empieza a perder, empiezas a perder la dirección y a no notar nada, a confundirte con los comentarios", continúa.

"Todo viene provocado por los rivales, pues si los rivales van más lentos la base es buena y te confunde, pero sí que, desde ahí, hay que intentar mejorar sin buscar medio segundo en un cambio, sino décima a décima o cada media décima, intentando acercarnos a los primeros", insistió Márquez.