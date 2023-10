Marc Márquez espera probar la Ducati en los test de Valencia para estar "más relajado"

El de Cervera dijo entre sonrisas que será importante "para tener un invierno bastante más relajado, o más preocupante" Márquez puso de relieve que tiene "intriga por probarla", en referencia a su nueva moto

El leridano Marc Márquez espera poder probar la que será su moto de la próxima temporada, la Ducati Desmosedici, en los test de Valencia, después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, pues señaló, entre sonrisas, que será importante "para tener un invierno bastante más relajado, o más preocupante".

Márquez puso de relieve que tiene "intriga por probarla", pero de momento, añadió, está trabajando su "gente" en ello.

En lo que se refiere a la moto de la que dispondrá, explicó que, por lo que tiene entendido, "te lo ganas en pista, si vas más rápido te dan más cosas y si vas menos rápido pues tienes menos". En este sentido, sobre la posibilidad de disponer de la última versión, la de 2024, aclaró que él ha firmado "con Gresini", por lo que, insistió, tendrá que ganárselo "en pista".

Ante la posibilidad de que no se corriera el domingo por si se complicaban las condiciones atmosféricas, comentó que se tiene que valorar el mismo día de la carrera: "si hay agua pues habrá que poner neumáticos de agua, si hay viento pues se tendrá que ir más lento y si hay mucha agua o hay 'aquaplanning' será Dirección de Carrera, como ya hizo en Motegi, quien dará su decisión, que fue anular la carrera o pararla en ese momento, que fue anularla, por falta de luz luego".

"Para mí esto que se está creando de ¡ah, que pasa! parece una moda y luego no pasa nada pero, de momento, mañana hará buen tiempo, el sábado parece que también, y el domingo si nos levantamos y hace mal tiempo, pues Dirección de Carrera tiene suficiente experiencia para tener todas las decisiones posibles", continuó al respecto Marc Márquez.

Por otro lado, sobre la situación que ha vivido, comentó que muchos de los periodistas no entendían su discurso, pero resaltó que "había un plan" en su cabeza y que lo siguió. "Me daba igual todo, ese era el plan, era ir un paso para atrás, estar el quince o el dieciocho, el catorce, y si caían tres pues estar el once, e ir construyendo confianza", detalló.

"Cuando la fui construyendo y cuando la tuve, empecé a apretar más y, cuando aprietas más, pues en Misano empecé a apretar más, y luego en India y Japón, empezaron a llegar más resultados, pero también más caídas", reconoció Marc Márquez.

"En Indonesia, otra vez un circuito que nos costaba, el viernes fue el que nos puso el caramelo en la boca y luego no supimos aceptar que no estábamos listos ni para estar entre los diez primeros y ahí apreté más de la cuenta y me volví a caer, así que toca otro pasito para atrás y volver a construir esta confianza, pues sin confianza no vas rápido, vas rígido y entonces pierdes el 'feeling' con la moto", continuó.

Una vez resuelto su futuro, Marc Márquez dijo no estar "más feliz", pues, según indicó, ha tenido la suerte de que siempre lo ha estado. Sin embargo reconoció que "sin ese peso encima de decidir", tiene "preguntas en la cabeza", pero incidió en que está más relajado y disfrutando las cinco carreras que quedan.