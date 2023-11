Jorge Martín: "No esperaba recuperar tantos puntos. Mañana no será tan fácil"

El madrileño volvió a demostrar que es el más rápido en una carrera al esprint y reduce a la mitad los puntos de desventaja con su rival 'Pecco' Tras una buena salida, 'Martinator' cometió un error y se vio obligado a remontar desde la P6. "Tenía que hacerlo rápido, si no quería que se me escaparan los líderes"

Jorge Martín, vencedor este sábado de la carrera al esprint del Gran Premio de Catar de MotoGP en Lusail, reconoció que no esperaba "para nada recuperar tantos puntos".

"En cuanto me han pasado 'Pecco' y Marc he visto que se nos estaban escapando los primeros y he pensado 'tengo que pasarlos como sea' y así he hecho. Y he visto que 'Pecco' ha sufrido, pero ya sabemos que del sábado al domingo siempre da un paso. Pero creo que somos bastante competitivos para mañana", recordó Martín.

Esta es la octava victoria en una carrera al esprint, pero para Jorge Martín ha "hecho otras buenas. Antes he dicho que era la mejor, pero luego, pensando, creo que Alemania también, pues salía quinto, con el mismo resultado, y recuperando".

"Creo que me he sobrepuesto a una situación complicada cuando me he ido largo y me han pasado 'Pecco' y Marc. Además, tras ese error, he podido volver a pasarlos y poner un ritmo muy rápido, que no había practicado durante todo el fin de semana. Usar esa experiencia para cuando venía 'Diggia'... no ha sido fácil. He tenido que coger algún riesgo, pero creo que ha sido un carrerón", resaltó Jorge Martín.

"El ritmo ha sido mucho más rápido del que me esperaba, ya que hemos rodado en tiempos de récord, pero los neumáticos han bajado bastante. Yo sabía que iba a pasar y he decidido guardar al principio, aunque en alguna curva parecía que se me iban Luca y Àlex y he guardado ahí para, al final, poder atacarlos", explicó.

De la carrera recordó: "Pecco me mantenía por fuera cada vez que intentaba adelantarle y pasan estas cosas. Y, a veces, cuando pasan, cedo un pelín, porque sé que hay mucho en juego. Pero tanto él como yo no cedemos y es lo que pasa cuando hay estos pequeños toques... pero por suerte no ha habido ninguna incidencia".

Jorge Martín señaló que el adelantamiento a 'Pecco' fue el mejor de la carrera, pero a él la que más le ha gustado "ha sido el de Álex Márquez". "Porque estaba lejos y la verdad es que no pensaba en intentarlo pero me he dicho 'ahora o voy a perder otra vuelta y sabía que esa vuelta era la clave.

Para la carrera de este domingo, dijo: "Cuando ya tienes un nivel alto, mejorarlo es difícil, pero he visto cosas en carrera que creo que podemos mejorar. Veremos si mañana podemos hacer lo mismo", añadió. "Tengo que empezar a disfrutar de la situación porque no sé si el año que viene estaré así, ojalá, no lo sé, por eso he pensado 'Jorge disfruta del momento porque nunca sabes' y eso es lo que haré hasta Valencia, y lo que tenga que venir pues vendrá", agregó.

De su situación del campeonato reconoció: "Es muy importante salir líder -de Catar-, pero lo importante es salir cerca aunque haga segundo. Valencia es un circuito que me encanta y donde creo que puedo ser mejor que 'Pecco'. Mañana la duda es saber cuánto mejorará 'Pecco' y cuánto podemos mejorar nosotros. Seguro que la cosa está mucho más apretada... así que con quedar mañana por delante de 'Pecco' ya será suficiente para acercarnos un poquito más y llegar a Valencia con optimismo".