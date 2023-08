Joan Mir planteó retirarse: "Me hubiera arrepentido"

El campeón del mundo sufrió una grave lesión en la mano “Quiero darle la vuelta a la situación con Honda, no quiero buscar alternativas”, afirma

La temporada en Repsol Honda no está siendo precisamente un camino de rosas. De hecho está siendo una pesadilla. La moto no funciona, de hecho es casi inconducible. Tanto Marc como Joan Mir han sufrido múltiples caídas y también lesiones. De hecho, Mir regresó de su fractura en la mano el pasado fin de semana en Silverstone.

“Al final tuve la mala suerte de lesionarme la última falange de la mano, donde apoyamos toda la fuerza en las curvas, ahí apoyas muchísimo. Teníamos el parón de unas cuantas semanas…”, dijo Mir en una entrevista con DAZN.

El campeón del mundo reconoció que por su cabeza se le pasó la retirada: “Sí, de alguna manera me lo he planteado. Lo que sí que es cierto es que estoy convencido que en un futuro me hubiera arrepentido.”, señaló el piloto español que quiere seguir en Honda y hacer triunfar de nuevo a los nipones: “Quiero darle la vuelta a esta situación, no es que esté buscando otras alternativas, no quiero”.