¿Habrá pelea entre hermanos? Los Márquez responden: "Sin contemplaciones"

El pasado 28 de noviembre los hermanos Márquez volvieron a encontrarse en el box de Gresini en Valencia. Una situación radicalmente distinta a la que ambos vivieron en 2020 en el Repsol Honda y que no llegó a buen puerto por la lesión de Marc en Jerez y la marcha de Álex al LCR al año siguiente. Ahora, ambos prometen batalla en pista. "Y sin contemplaciones", advierten entre risas y miradas de complicidad. El pique existe y a ellos les divierte.

¿Habrá pelea entre hermanos? Marc no lo duda ni un segundo: “Por un séptimo puesto en 2022 en Portimao no hubo miramientos, así que será lo mismo este año. Claro que siendo tu hermano no entras igual en un cuerpo a cuerpo, pero yendo a 300 km/h se cometen errores y es muy difícil controlar. Espero que no tenga que pedirle perdón después de alguna carrera”, concede Marc. “No me gusta especular, pero ojalá pase este año y la lucha acabe de mi lado”, responde Álex.

Marc ejerce de hermano mayor, aunque esta vez Álex ya tiene un año de experiencia con la Ducati y en 2023 ya ganó al esprint y subió al podio en varios grandes premios. El '93' cree que “Álex tiene que repetir lo que hizo en la segunda parte de la pasada temporada, demostrar que es capaz de todo, luchando siempre en las dos primeras líneas, entre las seis u ocho primeras posiciones, buscar la constancia y cuando pueda sacar ese punto extra”.

Álex recoge el ‘guante’ y señala que “Marc no ha perdido su magia, cuando vamos a entrenar en motocross lo vemos al nivel que estaba en 2019, antes de la lesión, pero el primer año con una nueva moto no es fácil. En cualquier caso el sabe sufrir y creo que es capaz de todo”.

Después de su estreno como compañeros este miércoles en Madrid, a instancias su patrocinador Estrella Galicia 0,0, los hermanos Márquez protagonizarán el 20 de enero la presentación estelar del Team Gresini en Ricicione (Italia), antes de ponerse 'manos a la obra' en los test de Sepang, del 6 al 8 de febrero.