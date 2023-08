La grave acusación del entorno de Valentino Rossi a Marc Márquez

Uccio Salucci, mano derecha de Rossi muchos años, señala que “en mi opinión, Marc Márquez ha sido muy egoísta” El director de Mooney VR26 resaltó que el piloto de Cervera “podría haber ayudado a los otros pilotos de Honda”

La guerra entre Marc Márquez y Valentino Rossi no decae, aunque el piloto italiano ya dejó los circuitos hace mucho tiempo. Una rivalidad labrada en muchos años de roces, tanto dentro como fuera del asfalto.

Así, Uccio Salucci, el que fuera durante muchos años hombre de confianza del piloto italiano, ha dejado varios 'recados' a Marc Márquez en una entrevista en SKY Sport MotoGP, donde repasó los años vividos al lado del mítico 46.

El actual director de Mooney VR46 habló de la situación actual de Honda, acusando de “egoista” al piloto catalán: “Cada vez que hay un test paso por delante de su garaje y echo un vistazo, veo cuatro o cinco chasis en el suelo, cuatro o cinco basculantes. En mi opinión han seguido, también acertadamente, las indicaciones de Márquez. Pero ahora Marc está en apuros... En mi opinión Márquez también ha sido muy egoísta",

Salucci resalta que "cuando ha entendido que algo podría haber ayudado también a los otros pilotos de Honda, lo ha rechazado, porque él lo montaba igual. Esa es mi opinión. Luego no sé, pero ellos volverán pronto”.

La relación de Salucci y Rossi se remonta a 1979, cuando ambos nacieron en la misma localidad. Una amistad de toda la vida. “Creo que teníamos uno o dos años. Mi padre y Graziano se conocían, y empezamos a jugar juntos en cochecitos. En esos años entendí que siempre seguiríamos siendo nosotros".

En muchas ocasiones la relación tan inseparable que tenían los dos italianos acarreó críticas asociando la amistad al interés: “En aquel momento tenía 19 años y no me lo tomaba bien. Pero luego crecí y me dije que sólo hacía lo mío honestamente por Vale y por este deporte. Así que pude razonar con la cabeza y seguí haciendo mi trabajo. Hay que reconocerlo: los ‘Uccios’ estaban allí incluso antes que yo. Estaba el ‘Uccio’ de Biaggi, el de Schwantz, el de muchos pilotos. Me cabreaba que mucha gente dijera: ‘parásito, lameculos de Vale’ en cambio los otros eran el ayudante“.

A pesar de la sempiterna rivalidad entre Márquez y Rossi, para Uccio no es comparable a la rivalidad que 'Vale' tenía con Max Biaggi: “No es comparable. Biaggi me caía mal. Pero ahora lo recuerdo todo con simpatía porque es un perro, como Vale; alguien que quiere ganar, aparte de algunas peleas, siempre de forma correcta. El otro (Márquez) no fue justo, así que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes”.