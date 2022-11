Fabio Quartararo: "Incluso con 'Pecco' saliendo primero tendría opciones"

El francés insiste en que no tiene nada que pensarse y en que está feliz con su rendimiento mostrado a lo largo del fin de semana Con Jorge Martín y Marc Márquez entre ceja y ceja, el francés reconoce que "tiene ritmo y opciones de ganar" la última carrera del año

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, a pesar de no lograr su objetivo de estar en la primera línea de salida del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, dijo que "al final" sólo puede "estar feliz".

