"Los comisarios nunca tocan a Márquez, que es el piloto más sucio de MotoGP"

Marco Bezzecchi , que se fue al suelo en Valencia tras un toque con Márquez que no mereció sanción, se mostró muy crítico con el piloto de Cervera Cuando le preguntaron a Marc por las quejas del italiano fue contundente: "No voy a perder tiempo con este personaje"

El Gran Premio de Valencia de MotoGP coronó a Pecco Bagnaia, después de que un accidente de Jorge Martín y Marc Márquez acabara con cualquier esperanza del piloto español del Pramac. En una carrera plagada de incidentes y caídas, Marco Bezzecchi se fue al suelo tras un toque con Márquez en la primera vuelta que no mereció sanción. El italiano, furioso, estalló: "Los comisarios nunca tocan a Marc, que es el piloto más sucio que existe", soltó.

"Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me dio mucho más fuerte y me he hizo daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación", continuó Bezzecchi, muy crítico con el octocampeón. "Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada".

Bezzecchi intentó, sin éxito, hablar con los comisarios y con Carlos Ezpeleta, director deportivo de Dorna. Posteriormente fue a ver al propio Márquez, aunque no salió nada convencido: "Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso atenderme, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible", explicó.

"Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo", advirtió Marco, que la próxima temporada será compañero de marca del español, uno en el VR46 y el otro, en Gresini. Por su parte, Marc no quiso entrar en polémicas pero dejó claro su disgusto cuando le preguntaron por el incidente con Bezzecchi y sus posteriores declaraciones: "No voy a perder tiempo con este personaje, Next", contestó a los micrófonos de DAZN.