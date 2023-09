Bagnaia, satisfecho con su tercer puesto

"He hecho todo lo que he podido y mañana será distinto, ya que podría ser más competitivo porque utilizaré un neumático que prefiero", ha explicado el italiano "Es un fin de semana importante para coger puntos y hacer el máximo posible, pero sin que en ningún momento forcemos en exceso"

Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), líder del mundial de MotoGP y tercero en la carrera sprint del Gran Premio de San Marino, se ha mostrado satisfecho con el resultado, pues tras su accidente piensa que "es un fin de semana importante para coger puntos y hacer el máximo posible, pero sin que en ningún momento forcemos en exceso".

Bagnaia sufrió una caída en la primera vuelta del Gran Premio de Catalunya en la que le pasó por encima de las piernas la KTM RC 16 del piloto sudafricano Brad Binder y aunque no sufrió ninguna fractura sí que arrastra bastantes molestias y una notable cojera de la pierna derecha.

"Creo que ha sido un resultado muy motivador, porque no era esperado y seguramente era más fácil haber cogido un fin de semana de descanso para regresar al ciento por ciento ya que podía haber complicaciones a nivel físico durante la semana, pero era importante no confiarse y por eso estoy muy satisfecho y orgulloso", explica el vigente campeón del mundo.

"He hecho todo lo que he podido y mañana será distinto, ya que podría ser más competitivo porque utilizaré un neumático que prefiero, pero de tercero pasar a segundo o primero es muy difícil, ya veremos. Jorge en estos momentos tiene ventaja desde todos los puntos de vista, es muy veloz, tiene mucha constancia y se encuentra bien y no ha tenido mala suerte, por lo que está a un nivel superior y será difícil batirlo", reconoce Bagnaia.

El piloto de Ducati reconoció algunos momentos críticos tras la carrera por el esfuerzo pues "ha habido algún momento intenso, un poco crítico en el aspecto físico, porque sabíamos que podía ser así y debíamos conservar algo para la carrera de mañana en el aspecto físico pues va a ser muy importante".