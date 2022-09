Bagnaia reconoce: "Hoy he cometido un gran error"

El piloto de Ducati se fue al suelo cuando intentaba adelantar a Quartararo en la última vuelta "Como no tenemos órdenes de equipo, sólo tenemos que pensar en respetarnos", dijo sobre Bastianini

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que se cayó durante la disputa de la carrera de MotoGP, ha reconocido: "Hoy he cometido un gran error". "La he cagado, porque he intentado estar delante desde el principio, pero no podía hacer nada. Me costaba hacer todo", confesó.

"Es un poco extraño, porque esta mañana todo ha ido perfectamente. Hemos tenido suerte de que Quartararo no ha hecho la diferencia y que no ha adelantado mucho, como yo, y de que Aleix ha tenido un problema. Pero no puede pasar esto pues hoy era un día para no cometer errores, no perder puntos e intentar ganar algunos, pero en la última vuelta lo he intentado porque sabía que sólo podía pasar en las frenadas, porque en aceleración las otras motos tenían más tracción que yo, y tenemos que ver por qué", explicó el italiano.

"Lo he intentado y he cometido un error muy grave, he pedido perdón a todo el equipo, porque ellos han hecho un gran trabajo y yo no lo he terminado, eso es lo que más me molesta", insistió Bagnaia.

Sobre su compañero de equipo destacó que "Jack ha sido muy, muy rápido durante todo el fin de semana; el viernes también hizo mi mismo tiempo, pero con cuatro décimas perdidas por encontrarse al 'wildcard', que le hizo perder mucho tiempo, y ayer iba muy rápido y después, lo que ha pasado esta mañana es que el ritmo era más o menos similar, pero él tenía más tracción que yo y hemos intentado hacer algo, pero todo el fin de semana él ha estado a un nivel más alto".

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis

"Tenemos que mirar qué ha pasado, sobre todo porque yo no podía adelantar, que normalmente no es un problema para nosotros, pero hoy lo ha sido", insistió al respecto el piloto de Ducati.

De su pelea con Bastianini reconoció que "él iba más rápido en el momento en el que me ha adelantado y yo habría hecho lo mismo. Se ha puesto delante y ha recuperado tiempo con Quartararo, pero después yo he llegado más fuerte y le he adelantado, como es normal y como he dicho antes de estas carreras, que como no tenemos órdenes de equipo, sólo tenemos que pensar en respetarnos y es correcto hacerlo así".