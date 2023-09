Bagnaia, confiado en poder disputar la carrera de "casa"

El piloto de Ducati sufrió una dura caída el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya Enea Bastianini, compañero de Pecco, estará ausente en Misano tras ser operado de sus fracturas

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), se muestra confiado y con ganas de poder disputar la carrera de casa, el Gran Premio de San Marino, a pesar de sufrir un violento "highside" -caída con voltereta- y después de pasar por encima de sus piernas otra moto en Cataluña.

"El domingo volví a casa junto con el equipo y después de descansar un poco he empezado ya a concentrarme para intentar estar listo en Misano pues el jueves pasaré el control médico y si los doctores me dan el OK podré salir a pista el viernes para mi Gran Premio de casa", explica en la nota de prensa del equipo Bagnaia.

"El Gran Premio de San Marino es siempre una cita especial para los pilotos italianos, sobre todo para los de Ducati y por eso daré el máximo para intentar correr el sábado y el domingo", afirma el líder del mundial.

Su compañero Enea Bastianini, que en la caída múltiple de principio de carrera sufrió una fractura en la mano y otra en el tobillo, fue operado el lunes en el Hospital de Módena y no disputará ni la carrera de casa ni las dos siguientes de India y Japón.

Bastianini no será sustituido por ningún otro piloto en la carrera de Misano Adriático.