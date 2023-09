Misano espera a Bagnaia

El líder del mundial de MotoGP confía en llegar al Gran Premio de San Marino al no sufrir fracturas tras su milagrosa caída Enea Bastianini sí deberá pasar por quirófano para recuperarse de sus lesiones en la mano y en el tobillo

Tras confirmarse que no sufre ninguna fractura después de su caída en Montmeló, Pecco Bagnaia asegura que trabaja para poder regresar este mismo fin de semana: “Ahora vamos a pensar en Misano. Con ganas de que llegue”.

El piloto italiano, a pesar de irse al suelo en la curva dos, salió indemne del accidente y del atropello involuntario de Brad Binder, que le pasó su KTM por encima de la tibia y del peroné.

No obstante, Pecco está hecho de otra pasta y, al no haber fractura, se encuentra ya trabajando al máximo para poder estar presente en el Gran Premio de San Marino de este mismo fin de semana. También lo dejó entrever su director deportivo, Davide Tardozzi: “Pecco no tiene ninguna fractura e intentará volver a pista en Misano”.

Peor es la situación de Enea Bastianini, que se cayó unos metros antes que su compañero. Según confirmó Ducati, el italiano deberá pasar por quirófano para acelerar el proceso de recuperación tras lesionarse en el tobillo y en la mano.