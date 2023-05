El análisis del GP de Francia: Marc, qué bueno que volviste

Márquez fue el gran protagonista en Le Mans, dándole un poco de sal y pimienta a un campeonato que necesita más que nunca de su presencia

Quien tuvo, retuvo. Puede salir de una lesión, puede haberse perdido las tres últimas carreras, pero Marc cuando salta al ruedo siempre lo da todo. Es sinónimo de espectáculo y en Le Mans lo ha vuelto a refrendar, quedándose en puertas del primer podio de la temporada.

Después de estar un mes y medio de baja y no poder correr los grandes premios de Argentina, de las Américas (Austin) y España, Marc Márquez regresó a los circuitos en Francia y como era de esperar fue el gran protagonista del fin de semana. El de Cervera, afincado ahora en Madrid, se subió a la Honda de MotoGP después de seis semanas sin tocar la moto, pero no le costó en exceso demostrar ya a las primeras de cambio su talento. Sus ocho títulos mundiales, seis de MotoGP, le contemplan.

No fue fácil, pese a que rápidamente mostró su potencial, prestaciones y velocidad. Dos caídas el viernes, una en cada entrenamiento, sembraban algunas dudas y la incertidumbre sobre si iba a bajar el ritmo y tomarse las cosas con más calma, pero debo reconocer que conozco a pocos deportistas con su carácter, determinación y voluntad. No se amedrantó y fue trabajando en la adaptación al nuevo chasis Kalex de Honda, mejorando sus sensaciones con la moto y ya luchó por la pole. Estuvo cerca del podio, mucho, en la Sprint RACE y en la segunda echó el resto, pero no se conformó con ser tercero y la lucha con Martín por la segunda plaza le llevó a sufrir una caída en la penúltima vuelta.

Marc, sin embargo, se ve envuelto siempre en polémica en los últimos tiempos. Y en Le Mans no fue una excepción. Primero porque el Tribunal de Apelación de la FIM le dio la razón y no tuvo que cumplir la sanción que le implantaron los comisarios el día de su lesión, segundo por su ya habitual modo de engancharse a la rueda de los pilotos más rápidos para conseguir mejorar sus registros en qualy y, finalmente, por su agresividad en la pista. “Algunos adelantan en recta y otros lo tenemos que hacer en curva” se defendía de las críticas de Pecco Bagnaia.

SPENCER FRENA LOS ÍMPETUS

Freddy Spencer, quien fue tres veces campeón del mundo en la década de los ochenta y que a sus 61 años lidera el panel de los comisarios, se reunió en Le Mans con los pilotos para aclarar algunas decisiones en las últimas penalizaciones y, sobre todo, para advertirles que serán duros con los que no respeten a sus adversarios en la pista. El número de caídas y bajas ha crecido exponencialmente con respecto a otras temporadas y la FIM quiere frenarlo en seco.

Algunos pilotos están en pie de guerra porque no se siguen los mismos criterios para sancionar y porque consideran que el nuevo formato de dos carreras les expone en exceso.

LOS 1.000 GRANDES PREMIOS DE MOTOGP

Celebración especial en Le Mans para acoger el gran premio número mil de la historia del motociclismo, batiéndose en el mítico trazado de Bugatti todos los récords de asistencia con la presencia en las gradas de 278.805 aficionados en los cuatro días del evento. Francia recuperó la pasión por la moto con el auge de Fabio Quartararo, campeón del mundo de la categoría reina en 2021, un piloto venido a menos y que acusa el descenso de las prestaciones de la Yamaha. El ‘Diablo’, protagonista de numerosas caídas este curso y que se ha convertido en ídolo de masas, indicó en Le Mans que “así no se puede correr, en las rectas me pasan todos”.