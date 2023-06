¡Márquez no correrá el GP de Países Bajos por lesión!

Los médicos no le han declarado apto tras las caídas sufridas en Assen Los accidentes en el trazado neerlandés han agravado los sufridos la semana pasada en Alemania

¡Malas noticias para Marc Márquez! El piloto de Cervera no podrá correr el Gran Premio de los Países Bajos después de que los médicos no le hayan declarado apto para competir en la carrera neerlandesa tras las caídas sufridas durante todo el fin de semana.

Los accidentes que ha vivido Márquez en Assen han agravado los ya sufridos el pasado fin de semana en el GP de Alemania y las consecuentes lesiones, de ahí que los médicos hayan tomado la decisión de no autorizarle para formar parte de la carrera.

.@marcmarquez93 will sit out the Grand Prix at the TT Circuit Assen after being declared unfit as a result of the injuries sustained at the German GP last week, which have been aggravated further in Assen.



📄 https://t.co/QxGObHVuNp