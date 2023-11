Álex Márquez: "Feliz y con mucha confianza para mañana"

El piloto del Gresini consiguió su segunda victoria de la temporada al esprint con una solvencia que le da confianza para poder conseguir el doblete mañana El pequeño de los Márquez reconoció que hay que ser "algo más cauto porque hay dos pilotos que se están jugando el Mundial" y que espera que "Jorge esté para pelear por la victoria"

Victoria autoritaria de Álex Márquez, que no dio opciones a los dos contendientes al título de campeón del mundo de MotoGP. El de Cervera fue capaz de adelantar a Jorge Martín y a 'Pecco' Bagnaia y tiró con todo para abrir Gap y escaparse hasta el final.

"No me ha sorprendido lo de hoy. Ya en el entrenamiento libre de esta mañana he conseguido hacer 1:59.3/4 con veinte vueltas de neumático detrás. Estaba confiado, pero sí es verdad que no esperaba hacer esta diferencia en distancia esprint. De cara a mañana sí que estoy algo más confiado, no os voy a engañar", comentó Álex al finalizar la carrera al esprint en Sepang.

"Guardamos bien el neumático. Esperaba ir con ellos, pero no más. Cierto es que aquí cuando vas detrás de alguien desgastas muchísimo. Me ha costado algo adelantarlos, pero en cuanto he podido, he tirado porque sabía que tenía algo más que ellos. He esperado al momento justo y ha salido bien. Estoy muy feliz por lo conseguido pero no hay que bajar la guardia de cara a mañana", añadió.

"Mucho flow hoy. Tenía un paso por curva rápido y empezaba a frenar un poco tarde. Cuando me he puesto delante he podido marcar mi ritmo con aire frío. 'Pecco' frenaba un poco mejor que yo, pero en este circuito no es tan importante, así que he podido llegar más fresco que ellos a la recta final".

"No es fácil estar entre los dos candidatos. La verdad es que sientes algo más nervios que de habitual... me he pesando algo más los adelantamientos. Me la he jugado en la salida, eso sí, pero ahí tenía que hacerlo porque era clave. Donde lo he intentado sabía que tenía margen de maniobra, así que tampoco creo que haya arriesgado tanto. Tenemos buena información para mañana, ellos nos van a estudiar y a ver dónde llegamos. Creo que Jorge va a estar peleón", opina Álex sobre el madrileño de Pramac.