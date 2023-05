Aleix tira con bala: "Parece que solo hay un piloto y los demás somos lloricas"

Aleix Espargaró lamenta las críticas que reciben algunos pilotos en España: "Otros países apoyan a sus pilotos, pero aquí parece que sólo hay uno y los demás o son unos lloricas" "Pues a partir de ahora, a ser un poco más cínico, a sonreír más y a disfrutar de la vida...", advierte con ironía el de Granollers

Aleix Espargaró , quinto en el GP de Francia, se fue de Le Mans en pie de 'guerra' tras lanzar un ataque a Álex Márquez por su pilotaje, que considera agresivo. Y de paso, mostró su malestar ante la aureola que envuelve a su hermano Marc a nivel mediático.

El sábado el piloto de Granollers se quejó de que hay "cuatro o cinco pilotos que siempre adelantan chocando" y el domingo hizo referencia a ese incidente con el piloto de Gresini y fue más allá en su valoración de la actual situación. Al ser preguntado por Izaskun Ruíz sobre si el piloto al que se refería era Alex Márquez, Aleix comenzó su queja: "Da igual, la carrera la habéis visto. Si me dices ese nombre es porque has visto la repetición. Ya dije que no hablaría más de incidentes. Yo creo que es bueno decir lo que piensas, que todos vengamos aquí a decir 'nos ha ido bien', 'mañana más', os vais a aburrir, pero es lo que vais a conseguir entre todos", dijo

"Cuando das tu opinión y eres sincero, que creo que es lo que hay que ser, si lloras, eres un llorica, y todo el día en los comentarios 'llorica'. Si criticas, que criticas, que qué haces aquí, no haces más que criticar. Llega un momento que uno no sabe qué hacer. Al final, lo que queremos es que, entre todos, mi país apoye a sus pilotos como hacen los otros países, pero aquí parece que sólo hay uno y los demás o son unos lloricas o son unos... Pues a partir de ahora, a ser un poco más cínico, a sonreír más y a disfrutar de la vida".

"Estoy satisfecho, y lo primero que le dije al equipo cuando me bajé de la moto fue una vez más pedirles disculpas, porque el error que cometí en la clasificación nos comprometió todo el fin de semana. Tuve muy buen ritmo, no solo salía undécimo sino que una vez más el mismo piloto de siempre hizo un 'strike' en la curva 3, un dominó y nos salimos fuera. Las primeras vueltas estaba súper atrás, el 16º. Te condiciona mucho salir atrás y fue mi culpa, mi error, mi caída. Luego perdí algo de tiempo porque no podía pasar a Augusto Fernández, que hizo una carrera impresionante, espectacular. Le felicito. No había manera de adelantarle y ahí perdí la opción de luchar en el podio, pero un quinto es positivo", resumió Espargaró tras la carrera.