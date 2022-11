Gerard Bailo, así es el nuevo campeón del mundo de Flat Track

“Este título es fruto de muchos años de trabajo”, afirma el primer piloto español que consigue llevarse el título mundial de Flat Track “En el 2023 me gustaría hacer alguna carrera en EEUU” asegura Bailo, ya que su especialidad tiene su origen en ese país

Gerard Bailo es el primer piloto español que consigue llevarse el título mundial de Flat Track que tiene su cuna en EEUU y que cada vez tiene más adeptos en nuestro país. El piloto catalán, después de haber practicado durante 10 años Supermoto, ha encontrado en esta especialidad su disciplina perfecta.

Gerard ha pasado ya más de un mes desde que te proclamaste campeón del mundo de Flat Track, ¿ya lo has asumido?

Cuesta de asumir porque es una cosa que tienes en mente y luchas por ello para conseguirlo, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta y lo disfrutas más. Pero sí, muy contento de lo logrado y para mi al final conseguirlo es el fruto de muchos años de trabajo en esta especialidad así que muy satisfecho por mí, por mi familia que siempre ha estado empujando y por los equipos, sponsors, etc que siempre han creído en mi durante mi trayectoria deportiva.

Cuéntanos un poco cómo ha sido la temporada y qué ha significado para ti lograr este título.

La primera carrera de la temporada fue en Alemania. Teníamos grandes expectativas porque el año pasado quedamos cuartos en el Campeonato a un punto del tercero y la intención era ir a por el título en todo momento. Empezamos bien. Las dos primeras carreras fuimos segundos, siendo primero el que finalmente ha quedado subcampeón del mundo. A mitad del certamen estábamos a un punto de nuestro máximo rival por lo que necesitábamos recortarlo. Después en la República Checa hice sexto. En Hungría, Matteo Boncinelli ganó y yo quedé segundo. Fue un bonito duelo. La última prueba era una carrera de TT que a nosotros nos gusta más. En la primera manga tuve una caída, pero pude retomar y ganar la clasificatoria. Finalmente, no se hizo la final por culpa de la lluvia, pero sumaron los puntos del resto de mangas que se habían disputado ya y como yo había conseguido mejores resultados que mi máximo rival, es lo que me hizo ganar el Campeonato. Ha sido una temporada entretenida, siempre a la cola, persiguiendo el primer puesto pero finalmente consiguiéndolo.

Hasta llegar a participar en el Mundial de Flat Track has hecho otras especialidades, Supermoto, Velocidad… ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta este 2022?

Empecé en moto en el 2007 haciendo Supermotard hasta el año 2017. 10 años practicando esta disciplina, compitiendo en el Campeonato de Cataluña, en el Campeonato de España, en las Naciones de Supermoto logrando ganar en Junior, consiguiendo algún título de Cataluña, subcampeonato de España, participé en alguna prueba del Mundial… pero en el 2014 hice alguna carrera de Flat Track coincidiendo con el Superprestigio. Siempre ha sido una disciplina que me ha gustado mucho, en la que disfruto mucho encima de la moto y decidí dar el paso centrándome un poco más en ella, yendo a correr fuera, concretamente, a Inglaterra donde logré ganar el título en mi segundo allí. Esto me abrió las puertas de cara a correr el Campeonato del Mundo y luchar por él. Abandoné el Supermoto en el 2017 ya que no era viable por calendario hacer ambas especialidades y de momento ahí voy.

“En el 2023 me gustaría hacer alguna carrera en EEUU”

Está claro que el Flat Track te ha traído muchas alegrías, pero si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con esta disciplina o con otra?

Es una disciplina que me gusta mucho. Aunque los circuitos son óvalos cada uno tiene lo suyo y requiere de mucha técnica y sobre todo cuando hacemos carreras tipo TT donde hay saltos, curvas a derechas e izquierdas, me recuerda mucho al Supermotard. Es algo que me gusta mucho, aunque sea un porcentaje de 80-20 de las carreras de ovalo en comparación a las de TT siempre se agradece hacer pruebas de este tipo y en principio sí, me quedaría con ella. Una lástima que no esté muy reconocida a nivel mundial para poder tener más ayuda y poder dedicarte más a ello.

¿Qué planes tienes para el 2023? Hay muchas expectativas puestas en ti…

Pues en principio todo depende de las ayudas que encontremos y de cómo se plantee la temporada, pero principalmente nos gustaría revalidar el título de campeón del mundo. Por otra parte, ya llevo tiempo que me gustaría ir a EEUU a probar suerte allí o por lo menos tener la oportunidad de hacer alguna carrera ya que es donde está la base de esta especialidad. Así que es una tarea que nos queda pendiente después de haber dado vueltas por toda Europa y completar así el curriculum en esta disciplina.