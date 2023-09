Vettel presenta su hotel para abejas en Suzuka y no se arrepiente de dejar la F1

"La Fórmula 1 fue el centro de mi vida mucho tiempo, pero una vez que sales, te das cuenta de lo grande que es el mundo y lo pequeño que es el campeonato", asegura el alemán El tetracampeón, rodeado de los que hasta el año pasado fueron sus colegas, confirma que "por ahora no me he planteado volver a pilotar" ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Sebastian Vettel asiste este fin de semana al Gran Premio de Japón pero no con intención de volver a la parrilla. Nada más lejos, ya que el tetracampeón alemán, retirado desde 2022, asegura que no se arrepiente de haber dejado "el pequeño mundo de la Fórmula 1". Este jueves, Seb ha reunido a los pilotos del Mundial para dar a conocer su proyecto "Buzzin' Corner", los nuevos hoteles para abejas y otros insectos que se han construido en el interior de la curva 2 de Suzuka, donde los pianos también se han pintado de negro y amarillo.

Vettel , de 36 años, es feliz con su labor por el medioambiente y la biodiversidad y asegura que ha podido darse cuenta de que hay vida más allá del automovilismo. "Por ahora no estoy pensando en volver a pilotar, he disfrutado con este proyecto. Obviamente, es pequeño, pero he aprendido mucho, he tenido muchas ideas y he leído muchas cosas. La Fórmula 1 fue el centro de mi vida durante mucho tiempo, pero una vez que sales, te das cuenta de lo grande que es el resto del mundo y de lo pequeño que es en cierto modo el campeonato", considera.

"Sin embargo, no hay que quitarle emoción al deporte, es increíble y proporciona algo único pilotar estos monoplazas. Así que sí, claro que lo echo de menos, pero también creo que en algún momento es hora de que todos sigamos adelante", ha añadido.

Sebastian Vettel también explicó que la idea de los 'hoteles de abejas' se la planteó al Director General de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, durante su visita al Gran Premio de Mónaco a principios de año. Aunque por ahora es un caso aislado, el alemán ha apùntado que estaría abierto a que otros circuitos instalaran zonas similares para ayudar a concienciar sobre la biodiversidad.

"Sería estupendo, pero obviamente depende en gran medida del apoyo de la Fórmula 1. Stefano me apoyó mucho, le presenté el proyecto y él me apoyó y confió en que podíamos hacerlo, así que me alegro de haberlo conseguido. Ha sido estupendo contar con el apoyo de los demás pilotos. Tener a todo el mundo, creo que es bastante abrumador. También han venido algunos directores de equipo, jefes, toda la comunidad. Es genial".