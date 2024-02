Verstappen, tajante con el calendario de la Fórmula 1

Con un total de 24 carreras, dos más que el año pasado, la nueva temporada del Mundial de F1 será la más larga de la historia. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahrein, Max Verstappen se alzó en contra de la extensión del campeonato, e insistió en que ya están "muy por encima del límite de carreras".

"Soy joven, pero no voy a estar diez años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad y no en la cantidad", aseveró Verstappen, que concluyó subrayando que no solo "no es sostenible", sino que hay un momento "en el que tienes que evaluar tu calidad de vida".

Por lo que respecta su jefe de equipo, Christian Horner, quién estaría siendo investigado por su comportamiento, Verstappen prefirió no hablar sobre ello, afirmando que "no le afecta su situación". "Estoy muy centrado en el coche", sostuvo Verstappen.

'Mad Max', optimista de cara a esta nueva temporada

Sobre la situación de Red Bull para este 2024, el neerlandés afirmó que el nuevo RB20 es "bastante prometedor", como todo lo que envuelve al equipo Red Bull, pero quiso quitarse presión asegurando que "solo" habían "terminado los test" y que aún no sabe si son "lo suficientemente rápidos" para conseguir un cuarto mundial consecutivo.

Asimismo, el tricampeón comentó que tiene "ganas de ver" dónde están, porque en los test de la semana pasada se sintió muy cómodo, pero, al mismo tiempo, explicó que hay "muchas carreras", y que los tiempos no son significativos. Preguntado por si tiene presión por una cuarta corona, dijo que es mejor no pensar en ello, sino "despertarse, ir a la pista, correr y luego ver los resultados".