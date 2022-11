Verstappen culpa a la prensa y Checo niega el 'Mónaco gate'

"Estoy harto de toda esta mierda. Si no sabes la historia real, no la escribas" ha lanzado Max en la rueda de prensa de Abu Dhabi "Es inaceptable que mi familia reciba amenazas en redes, no puedo admitir que se metan con ellos y en parte es culpa de artículos absurdos que se han publicado", señala

Max Verstappen no ha digerido nada bien las críticas recibidas tras el GP de Brasil, donde se negó a ceder su sexta posición en carrera a Sergio Pérez, que necesitaba los puntos por el duelo que mantiene con Charles Leclerc por el subcampeonato mundial. Un sector de la prensa neerlandesa difundió que la negativa de Max a dejar pasar a su compañero se debió a un pique anterior, concretamente cuando el mexicano se estrelló en la clasificación del GP de Mónaco. Y la teoría se replicó a nivel internacional, provocando una airada reacción de los seguidores de Checo en las redes sociales. Hoy, en la rueda de prensa del GP de Abu Dhabi, tras participar en la sesión fotográfica de final de temporada con su equipo, Verstappen ha atacado duramente a los medios de comunicación, a los que ha hecho responsables de las amenazas que según dice han recibido estos días sus familiares.

"Todas las cosas que he leído son bastante decepcionantes, incluso más que eso, han empezado a atacar a mi familia. Han amenazado a mi hermana, a mi novia, a mi madre y también a mi padre, eso ha ido demasiado lejos. Es inaceptable que reciban amenazas en redes, no puedo admitir que se metan con ellos", ha dicho Max, furioso.

"Tienen parte de culpa los periodistas al escribir cosas absurdas sin conocer toda la situación. Es mi error comunicar mal las cosas. Si no sabes la historia real, no necesitas escribirla. Estoy un poco harto con toda esta mierda rondando nuestro entorno todo el equipo, estoy bastante cansado siendo sincero", ha insistido.

Por otro lado, el bicampeón de F1 ha reconocido lo valioso que sería para Red Bull acabar con sus dos pilotos en las dos primeras posiciones del Mundial. Por ello, cree que ha llegado el momento de ayudar a Sergio Pérez. "Creo que como equipo, es importante terminar primero y segundo en el Mundial, es algo que nunca ha logrado Red Bull. Habrá que ver cómo será la batalla entre Sergio y Charles, pero es la última carrera. Ha llegado la hora de ayudar al equipo a que eso pase por primera vez".Pérez niega el 'Mónaco Gate'

Sergio Perez también se ha pronunciado al respecto y ha negado rotundamente que hubiese provocado el accidente de la Q3 en de Mónaco tal se especuló: "Tenéis toda la información, podéis ver la vuelta. Casi me estrello en la curva 1, todos cometen errores en Mónaco en la clasificación. Y no se ve como si se hubiera hecho a propósito. Buscaba el tiempo de la vuelta en Mónaco. Podeis revisar todo el giro, estaba dándolo todo, era la última tanda de la Q3. Y simplemente se cometen errores".

El mexicano también ha asegurado que su desacuerdo con Verstappen está solucionado: "Ambos somos adultos. Y podremos dejar esto atrás y miraremos hacia adelante. Hemos discutido lo que sucedió en Brasil. Y hemos acordado que en beneficio del equipo, esto debe ser internos. No queremos dar pie a más especulaciones y seguimos adelante. Somos el mismo equipo que solíamos ser, unidos y fuertes. Y esa es la prioridad del equipo. Queremos dejar todo esto atrás y seguir adelante", ha insistido. "Estoy bastante seguro de que puedo contar con él y con mi equipo este domingo" ha dicho Checo, que llega a la última carrera empatado a puntos con Leclerc (290). El que quede por delante del otro será subcampeón.