Alonso insiste: "El tercer mundial es posible"

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercero será posible en algún momento", asegura Fernando en un encuentro con los medios en Abu Dhabi "En el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que me atraen. Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día", pronostica el piloto asturiano

Fernando Alonso afronta con serenidad su despedida de Alpine esta fin de semana en Abu Dhabi, al tiempo que reconoce sus expectativas ante su próximo desafío en Aston Martin en 2023. Un cambio sin duda arriesgado, teniendo en cuenta las posiones que ambos equipos ocupan actualmente en la clasificación (4º y 7º), pero que para el asturiano merece la pena intentar. Este jueves, a su llegada al circuito de Yas Marina, Fernando ha insistido en su idea de optar a su tercer título mundial: "Lo veo posible".

Y es que a sus 41 años, Alonso considera que ha recuperado su mejor momento como piloto: "Especialmente los domingos, como se ha visto las últimas carreras en Austin, México o Brasil, estoy más cerca del nivel de 2012 que el año pasado, cuando volví y no tenía el control de todo", asegura.

"Siempre hay cosas con las que nunca estás contento del todo. Procedimientos, salidas, elecciones durante la primera vuelta. Pero las últimas carreras de la temporada están siendo las mejores por mucho. Ya dije en Brasil que para mí la mejor fue México, aunque no terminase la carrera, no me importa. Iba todo según el plan que tenía en la cabeza, y eso es lo que me hace más feliz. Donde yo hago diferencias es en momentos cruciales de la carrera, decisiones, pensar en la estrategia durante la carrera… ", ha explicado Fernando en un encuentro con los medios desplazados a Abu Dhabi que ha reflejado el diario AS.

Sobre la temporada que está a punto de cerrar en Alpine, el asturiano analiza que "la fiabilidad ha sido nuestro punto más débil, nos ha hecho perder muchos puntos, especialmente en mi coche. Pero si no miro las clasificaciones, si miro el nivel que creo que he recuperado, estoy contento, orgulloso de como ha ido el año. Me voy a un proyecto nuevo consciente de que estoy al cien por cien otra vez", destaca.

Alonso, ambicioso, se mueve por puro instinto ganador y así lo ha dejado claro: "Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento. Puede que no el año que viene, pero quién sabe en el futuro. Además en el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que me atraen. Puedo construir un equipo, no desde cero porque ya están asentados, pero después de este año confían progresar en las próximas temporadas y tienen mucha gente nueva, mucho talento, una nueva fábrica. Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día. No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de la organización de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato", ha subrayado.

Y en clave de futuro, Alonso ha señalado que "en la F1 me lo tomaré año a año y sé que algún día dejaré de pilotar y tendré cerca de 25 años de experiencia en el automovilismo, así que seré muy útil para cualquier equipo. Espero que sea Aston Martin. Pero siempre seré un piloto, no sé si en ‘sportscar’ o Dakar. Porque en la resistencia, después de ganar Le Mans, el WEC y Daytona no tengo la emoción de luchar por algo, pero si gano el Dakar no habría precedentes".