El sorprendente 'regalo' de Aston Martin a sus fans

El equipo británico celebra la carrera de casa sorteando 50 maletas de lujo que contienen una pieza del coche de Alonso En concreto se trata de un trozo del alerón del AMR23 con el que Fernando logró su podio número 100 en Jeddah

El equipo Aston Martin se ha convertido en uno de los que más seguidores tiene en la actual Fórmula 1 a raíz del fichaje de Fernando Alonso. Y para celebrar la carrera de casa, los de Silverstone han lanzado una original campaña en sus redes sociales, sorteando un total de 50 maletas de edición limitada ’Carry-On - 4 Wheels AMR23’ elaboradas por la firma artesanal de Globe-Trotter.

La particularidad es que cada una de estas maletas, valorada en cerca de 4.000 euros, contiene en su interior una pieza de carbono del monoplaza con el que Fernando Alonso consiguió su histórico podio número 100 en el Gran Premio de Arabia. El trozo en concreto es una parte del pontón del Aston Martin que el asturiano piloto en Jeddah para finalizar tercero en la carrera.

Globe-Trotter is offering an #IAM member the chance to win one of just 50 Aston Martin F1 AMR23 Limited Edition cases, signed by Fernando!



Each case contains a piece of carbon fibre from the AMR23 that Fernando achieved his 100th podium with.



Enter below.