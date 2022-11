Sainz: "Ha sido una locura"

"Hoy es el día de Kevin, y creo que se lo merece, estoy contento por él y descontento conmigo", ha reconocido el piloto madrileño "Loco, ha sido todo muy loco, con el tiempo, los neumáticos, las elecciones, especialmente en la Q3", ha relatado Carlos al término de la clasificación

Carlos Sainz ha terminado muy descontento de la clasificación y no solo porque mañana tendrá que remontar desde la quinta plaza de parrilla en la carrera al esprint del Gran Premio de Brasil, sino porque a su resultado habrá que sumarle cinco puestos de penalización de cara a la carrera principal del domingo por el cambio de motor de combustión de su Ferrari.

"Loco, ha sido todo muy loco, con el tiempo, los neumáticos, las elecciones, especialmente en la Q3. Las condiciones han sido muy complicadas, una locura, hemos intentado salir los primeros, pero perdimos mucho tiempo teniendo a Charles Leclerc delante respecto a Kevin Magnussen", ha explicado Sainz tras bajarse del coche.

"He intentado apretar mucho, pero he cometido un par de errores, he tenido algunos momentos en los que puede que me hayan costado la segunda o la tercera posición, pero hoy es el día de Kevin, y creo que se lo merece, estoy contento por él y descontento conmigo", ha reconocido el piloto madrileño.

En Ferrari buscan certificar el subcampeonato del mundo de constructores y este fin de semana tienen dos carreras por delante para conseguir su propósito, si bien hoy han fallado estrepitosamente con Leclerc al montar intermedios en Q3. Sin entrar a valorar decisiones de equipo, Carlos ha querido acabar con un mensaje positivo: "Mañana es el día para ir a por ello y acabar en el podio en la carrera al sprint. Después tenemos la penalización de cinco posiciones, pero hoy hemos sobrevivido a unas condiciones muy difíciles, tendremos que investigar como equipo lo que ha pasado, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez".