Sainz se probará en Australia

Carlos Sainz está en Melbourne y este miércoles ha completado la tradicional vuelta de reconocimiento al circuito de Albert Park en bicicleta. Ferrari ha confirmado que recupera al piloto madrileño para el GP de Australia, después de perderse la anterior carrera, en Arabia, para ser operado de urgencia por una apendicitis. El piloto madrileño tiene intención de disputar la prueba de este fin de semana, aunque llega muy justo de fuerzas.

Sainz llegó a participar en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Arabia con buenas prestaciones, pese a encontrarse mal y tener fiebre. El viernes la Scuderia anunció que se perdería el resto del gran premio por una apendicitis y que el rookie 'Ollie' Bearman le sustituiría.

Carlos apareció por el circuito urbano de Jeddah el domingo, un día después de la operación, para apoyar a su equipo y dar consejos a Bearman, que el joven piloto quiso subrayar y agradecer tras concluir la carrera en un meritorio séptimo puesto, por delante de sus compatriotas Norris y Hamilton.

Con dos semanas de margen entre los grandes premios de Arabia y Australia, el regreso del español en Melbourne parecía más que viable, y más teniendo en cuenta la fuerza de voluntad característica de Sainz, que no ha sufrido complicaciones en su recuperación.

Este miércoles Sainz ha rodado en bicicleta en Albert Park acompañado por miembros de Ferrari. Si no ocurre nada extraño, Sainz debería pasar el reconocimiento médico y subirse al coche en los libres del viernes para probarse. Si sus sensaciones son positivas, decidirá continuar compitiendo todo el fin de semana. Si pudo pilotar en Arabia Saudí con dolor y fiebre, nadie duda que intentará hacerlo en Australia.