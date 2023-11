Sainz carga contra los equipos que pidieron su sanción: "Es una gran decepción"

"Hay demasiado dinero involucrado en la posición final en el campeonato de constructores, como para que un equipo no amenace con solicitar una penalización por mí", dice Carlos "Me sorprende que la FIA no tenga el poder para anular este tipo de situaciones, que están completamente fuera del control del equipo y del piloto", subraya el madrileño ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Carlos Sainz ha protagonizado una gran clasificación en Las Vegas. Apenas 44 milésimas le han separado de la pole, que ha sido para su compañero Charles Leclerc. Ferrari 'vuela' en el nuevo trazado del Mundial, pero el piloto madrileño tendrá mañana muy pocas expectativas de pelear por el podio saliendo desde la 12ª posición de parrilla, lastrado por la penalización que le impuso ayer la FIA por cambiar la batería de su monoplaza cuando una alcantarilla mal sellada destrozó su coche. Un golpe duro de asimilar para Carlos, que ha cargado contra los equipos que reclamaron su sanción después de que la Scuderia intentara que se hiciera una excepción en el reglamento.

Sainz ha vuelto a remarcar que su castigo es "muy injusto", ya que debido a que su monoplaza se dañó por un problema de seguridad ajeno a él y Ferrari. "Había claramente un problema de seguridad en la pista. Ese problema destruyó mi monoplaza. Mis mecánicos tuvieron que invertir cinco horas en montar un coche completamente nuevo. Por si eso fuera poco, recibimos una penalización de diez puestos por algo por lo que no tenemos culpa".

"Simplemente, estoy decepcionado. Al mismo tiempo, no me sorprende, porque ha habido muchos casos este año en los que creo que este deporte ha demostrado que puede hacer las cosas mucho mejor" ha dicho Sainz en clara alusión a las decisiones de la FIA. "Me sorprende que el órgano rector no tenga el poder para, en casos de fuerza mayor, anular un poco este tipo de situaciones en las que está tan claro que es algo que está completamente fuera del control del equipo y del piloto", ha insistido en tono crítico.

"Las reglas, el organismo rector, los equipos... no lo sé, esperaba más del deporte en esta situación", ha añadido Carlos, que también es consciente de que algunos equipos rivales (se comenta que en especial, Mercedes), han presionado a la FIA: "Seguramente habrá equipos rivales presionando para que reciba una penalización, lo cual me sorprende en cierto modo. En otro sentido, he estado en el deporte durante demasiado tiempo para entender que este negocio... hay demasiado dinero involucrado en la posición final en el campeonato de constructores, o lo que sea, como para que un equipo no amenace con solicitar una penalización por mí"

"Estoy muy decepcionado, muy molesto con toda la situación, con el deporte. Molesto, creo que es la palabra correcta y de mal humor porque en este caso esperaba más del deporte. La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente", ha confesado el madrileño.

Alonso y Max, aliados

Dos de los pilotos con más peso del 'gran circo', Fernando Alonso y Max Verstappen, le han dado la razón. Mientras que el asturiano ha calificado la sanción a Carlos de "excesiva", el tricampeón de Red Bull ha sido aún más contundente y ha sugerido que "las reglas deben cambiar para casos así". Max ha insistido en que la FIA debe intervenir en este tipo de situaciones: "Es lo mismo que si te sacan de la pista y tienes un accidente grande, puedes perder partes del motor, almacenamiento de energía y todo este tipo de cosas. Entonces, primero que nada, es necesario cambiar que estas cosas se puedan tomar en consideración, si puedes recibir una penalización gratuita o no se contará. Además, creo que a los otros equipos no se les debería permitir opinar en este tipo de cosas, porque seguramente votarán en contra".