Ricciardo 'explota' por Stroll y Aston Martin 'culpa' a Sainz

Daniel Ricciardo está bajo presión. Sabe que si no consigue mejorar ostensiblemente sus resultados en las próximas carreras, perderá su asiento en el Visa RB. Helmut Marko 'amenaza' con sentar al júnior Lawson en el equipo filial de Red Bull y el australiano todavía no ha puntuado en cinco grandes premios. En este contexto, es más fácil entender por qué perdió su característica sonrisa tras el GP de China, después de que Lance Stroll le embistiera durante el primer coche de seguridad en el GP de China. Para mayor desgracia, la FIA sancionó a Stroll, pero también a Daniel, que tendrá una penalización de tres puestos en parrilla por adelantar bajo safety car.

Tras la maniobra que dio al traste con las ilusiones de Ricciado en Shanghai, Stroll llamó “Idiota” al australiano, que respondió airado tras la carrera: "Que le jodan, y estoy siendo amable", soltó el australiano. “Es muy frustrante. Los incidentes de carrera pasan, pero detrás de un coche de seguridad nunca deberían suceder. Lo que me hizo hervir la sangre es que vi su cámara ‘on board’, para verlo desde su perspectiva y ni siquiera estaba mirando. No sé qué estaba haciendo, ni dónde tenía la cabeza. Además, me dijeron lo que Lance piensa del incidente. Aparentemente, soy un idiota y fue mi culpa”, añadió, muy enfadado.

A Stroll le penalizaron con 10 segundos y dos puntos en su Superlicencia, aunque el canadiense no asumió su culpa y atribuyó el accidente al "efecto acordeón" en el pelotón tras el coche de seguridad. Según su versión, "alguien frenó en la parte delantera del pelotón, no sé quién. Y entonces todo el mundo se paró. El coche delante de mí se detuvo de 60 km/ a 0 km/h, por lo que fue uno de esos incidentes realmente estúpidos. Me castigaron porque choqué con Ricciardo, pero no es como si todo hubiera sido normal y me hubiera estrellado contra su parte trasera", argumentó Stroll.

Apuntan a Sainz

El jefe de Aston Martin, Mike Krack criticó la severidad del castigo impuesto por la FIA a Stroll y defendió a su piloto: "Creo que fue un veredicto muy rápido y muy duro. Este es siempre el movimiento errático que sucede en un reinicio del coche de seguridad. Y tenemos algunos de estos cada año y seguirá siendo así. Me hubiera gustado que se hubiera analizado con más detalle. Intentamos discutirlo, pero el veredicto fue rápidamente que la culpa era de Lance".

Y como broche a un fin de semana de tensión con Ferrari. Dspués de la sanción a Fernando Alonso (10" y 3 puntos) por su toque con Carlos Sainz en la sprint del sábado y la protesta de Aston Martin contra el propio Sainz por su accidente en la Q2, desestimada por la FIA, Krack acabó culpando al madrileño de ser el desencadentante del lío tras el safety car en la carrera del domingo: "Creo que Lance fue el último eslabón de la cadena, creo que empezó delante con Sainz. Todos frenaron y todos fueron hacia la izquierda, como se puede ver en algunos coches de delante. Y luego él... también se puede ver que Daniel frena fuerte, el McLaren frena fuerte, y creo que Fernando también bloqueó ambas ruedas. Pero claro, son cosas que en una situación como esa, pasa algo y estás fuera".