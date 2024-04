Sainz y Ferrari, sin podio en China: "Es el circuito donde más hemos sufrido"

Por primera vez esta temporada ningún piloto de Ferrari ha subido al podio en el Gran Premio de China. Aunque el cuarto y quinto puesto conseguidos, respectivamente, por Charles Leclerc y Carlos Sainz aportan buenos puntos a la Scuderia, lo cierto es que el piloto español ha reconocido su decepción tras la carrera.

"Ha sido una carrera un poco loca. Charles y yo hemos salido mal y eso nos ha costado dos posiciones al equipo. Hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas y a partir de ahí ha sido una carrera en remontada, así que dadas las circunstancias, quinto es lo mejor que podíamos conseguir", ha valorado Carlos.

Lo cierto es que Carlos no se ha sentido cómodo en ningún momento, ni en la sprint del sábado, ni tampoco en clasificación y carrera: "No hemos sido muy rápidos este fin de semana, cuando clasificas sexto y séptimos, es que no hay ritmo en el coche. Esperábamos ir mejor en carrera , pero tampoco. Esta claro que es el circuito que mas nos ha costado, dónde más hemos sufrido hasta ahora. Hay que revisar el set up, analizarlo todo y si hemos hecho todo lo que podíamos hacer y sino a trabajar en el coche, porque esta claro que no nos ha ido bien", ha asumido Sainz, contrariado.

La salida de los dos coches de seguridad también ha acabado definiendo las estrategias. Mientras Lando Norris, elegido 'piloto del día', ha salido beneficiado, a Sainz, que había hecho su parada un par de vueltas antes, le ha condicionado. "Yo iba a ir a dos paradas seguro, pero ha durado tanto el safety car que nos ha obligado a ir a una,. Luego iba muy justo de ruedas, aunque me he centrado en llegar al final y en que Russell, con gomas nuevas, no me pasara. Lo hemos conseguido, así que quinto, después de todo, no es mala noticia", ha analizado.

Haciendo balance de los primeros cinco grandes premios disputados hasta la fecha, Sainz ha destacado que "hay que tener en cuenta que me he saltado una carrera ( en Arabia, por apendicitis), y aún así hemos estado entre los cinco primeros en todas ellas, lo cual significa que hemos empezado bien, aunque quizá China ha sido el circuito mas difícil para mí y para el equipo. Más que un paso atrás es un paso al lado de Ferrari. Por las características del coche sabíamos que iba a costar", ha sentenciado.