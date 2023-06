Red Bull niega la salida de Checo Pérez

Helmut Marko rechaza los rumores sobre el futuro del mexicano: "Tonterías. El asiento de Sergio nunca ha estado a debate y ni lo estará" dice Confirma que le dio un toque de atención: "Tras sus mediocres actuaciones en Miami y Mónaco, le recordé que debía centrarse en sí mismo y no en tratar de ganar a Max"

Sergio Pérez logró un buen botín para empezar la temporada, con dos victorias y tres podios en los primeros cuatro grandes premios. Llegó a acechar a su compañero Max Verstappen en el pulso por el liderato, situándose a solo 1 punto tras su victoria en Arabia y a 6 después de ganar en Bakú. A partir de aquí, el bicampeón neerlandés puso tierra de por medio enlazando tres triunfos consecutivos en Miami, Mónaco y España, mientras que la suerte de Checo comenzó a 'torcerse', alejándose a 53 puntos de Max. Y como suele decirse, en el deporte lo que vale son tus últimos resultados, así que el declive del mexicano ha ido acompañado de rumores que apuntan a su salida de Red Bull. Desde el equipo de las bebidas energéticas han querido desmentirlos para calmar las 'aguas' revueltas, después de que en Barcelona, tanto Christian Horner como Helmut Marko dejaran clara la jerarquía entre sus pilotos.

En Montecarlo, Checo sufrió un accidente en la Q1 de la clasificación que le hizo salir desde la parte trasera de la parrilla y ya no pudo remontar, mientras que en el Circuit de Barcelona-Catalunya otro error le hizo caer en la Q2 y en carrera sólo pudo llegar hasta la cuarta posición. El doctor Marko fue muy crítico con los fallos de Pérez, pero ahora asegura que el futuro del piloto de Guadalajara nunca ha estado en duda.

"¿Rumores? Todo eso son tonterías. El asiento de Sergio nunca ha estado a debate y ni lo estará. Es una parte importante del equipo para lograr nuestros objetivos de este año. Queremos ser primero y segundo en el campeonato de pilotos y ser campeones del mundo de constructores lo antes posible", señala Marko en declaraciones a F1-Insider.

"Después de sus mediocres actuaciones en Miami y Mónaco, le recordé a Sergio que se tenía que centrar en su hacer su trabajo. No aprovechó las oportunidades que tuvo en esas carreras. Con Max, tiene en el equipo un rival muy complicado de batir. Eso se aplica no sólo a él, sino en este momento a todos los pilotos de la parrilla. Por tanto, debe concentrarse en sí mismo y no tratar desesperadamente de ganar a Max", subraya el asesor de Red Bull y máximo responsable de su cantera.

"Checo tiene que estar ahí cuando las cosas no vayan bien para Max. La buena carrera de Sergio tras la mala clasificación en el GP de España fue otro primer paso en la dirección correcta", cierra Marko.