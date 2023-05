Red Bull estrena decoración especial para Miami

Red Bull ha mostrado el diseño que lucirán este fin de semana los monoplazas de Max Verstappen y Sergio Pérez, obra de una artista argentina Martina Andriano fue la ganadora del concurso Make Your Campaign, en la que los aficionados podían presentar sus diseños para Miami

Red Bull ha mostrado la decoración especial que lucirán este fin de semana los monoplazas de Max Verstappen y Sergio Pérez en el Gran Premio de Miami, quinta prueba de la temporada 2023. Durante la presentación del RB19 en febrero, en Nueva York, Red Bull reveló que dejaría a los aficionados diseñar su decoración para tres carreras, y la primera de ellas es la de Miami.

El programa se llama Make Your Campaign y permite participar en el concurso con un diseño especial para el coche de Red Bull en las tres citas estadounidenses: este fin de semana en Miami, el GP de Estados Unidos, en octubre y el GP de Las Vegas, en noviembre. La escudería de las bebidas energéticas ha mostrado hoy el aspecto que tendrá su coche en el circuito del Hard Rock Stadium, obra de una concursante argentina llamada Martina Andriano.

El coche incorpora líneas en azul y rosa claro y también de un rosa más fuerte, colores que suelen asociarse al estilo de la ciudad de Miami. Como ha explica la artista responsable de esta decoración, el diseño se inspira en la velocidad de los coches de F1, en cómo fluye el aire a través y sobre el monoplaza.

"Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real", considera el jefe del equipo Christian Horner. "El diseño mantiene el espíritu de lo que somos, pero también introduce a Miami en el RB19. Sin duda, vamos a destacar cuando veamos ese coche en la pista. Estoy intrigado por ver lo que se nos ocurre para Austin y, por supuesto, Las Vegas, que promete ser realmente emocionante".

La artista, experta en diseño gráfico, aún no se lo cree: "En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco. Será mi primera carrera, el coche tendrá mi diseño y yo estaré en el garaje. Va a ser una semana increíble".