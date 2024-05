El 'portazo' de Verstappen a Mercedes: "Ni por 250 millones"

Max Verstappen ha lanzado un aviso para navegantes en Miami. Está dispuesto a cumplir su contrato con Red Bull, hasta 2028, siempre que el equipo le garantice un coche ganador. El tricampeón considera que ni la marcha de Adrian Newey a final de temporada, ni la millonaria oferta de Mercedes (se especula con una cifra que iría de 100 a 150 millones por año), le van a mover de dónde está... al menos por ahora. "En el deporte, como en la vida, nunca sabes lo que va a pasar en el futuro", advierte Max, dejando la puerta abierta a un cambio de aires.

Toto Wolff confía en la incertidumbre que rodea ahora mismo al proyecto de Red Bull, que perderá a Newey en 2025 y a Honda a partir de 2026, con el nuevo reglamento de motores, para lanzar el 'anzuelo' al líder del Mundial, que según dice, es el "primero en mi lista para sustituir a Hamilton". Pero por el momento, Max no recoge el guante.

"Mi futuro está dentro de Red Bull en este momento. Al final del día, el dinero no es el factor diferenciador para mí, estoy contento con lo que gano. Aunque me ofrecieran 250 millones de euros, lo que importa es el rendimiento. Si estuviera conduciendo para P5 o P6, eso me frustraría mucho", argumenta el neerlandés.

"Todo el mundo debe ser siempre optimista, de momento quiero quedarme en el equipo porque creo en el proyecto que tenemos. Estoy centrado en esta temporada y 2026 queda bastante lejos, pero en el deporte, y también en la vida, no sabes lo que va a pasar. ¿Quién sabe que coche será el más competitivo en 2026?", advierte Max.