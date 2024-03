Max Verstappen cierra filas con su padre: “No me imagino en F1 sin él”

El 'Caso Horner' sigue copando la actualidad de la Fórmula 1 y un claro ejemplo ha sido la multitudinaria rueda de prensa de Max Verstappen en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí.

El piloto neerlandés volvió a ser preguntando sobre el asunto, aunque como ha hecho desde que comenzó el escándalo ha preferido mantenerse al margen.“Soy el piloto, no sé lo que pasa arriba", afirmó un Max que insistió en que está "centrado en la parte del rendimiento".

Aún así, después de las últimas declaraciones de su padre, Jos, pidiendo la salida de Horner, y la acalorada discusión entre ambos durante el GP de Bahrein, Max ha tomado partido por su progenitor. "Estuve con mi padre hasta el martes. Hablamos todo el tiempo, somos un equipo, yo, mi padre y Raymond (su representante)", comentó en su encuentro con los medios, asegurando que "siempre será así" y que no se ve" en la F1 sin él". "Por supuesto, como hijo de mi padre, sería raro estar en un bando diferente, pero por mi parte, solo quiero centrarme en el rendimiento", continuó.

Respecto a la afirmación de Jos, de que Red Bull estallará si no se marcha Horner, Max evitó entrar en conflicto. "No lo sé, quiero decir, espero que no. No debería ser así, es una empresa fuerte, un equipo fuerte, muchos miembros fuertes en el equipo, así que sí, normalmente no".

“Mi padre, por cómo le conozco, dice las cosas y no es un mentiroso", explicó el piloto de Red Bull que prefiere "hablar por fin de las prestaciones del gran coche que tenemos. Nadie lo está mencionando mucho en los últimos días”.

Max explicó que habla con su padre a diario, aunque "no me gusta hablar de ciertas cosas". "Me centro en la pista. Si hay problemas, se resolverán dentro del equipo”, zanjó al respecto.

Respecto a los rumores sobre su posible marcha a otra escudería, el neerlandés afirmó que "la intención es seguir con este equipo, y estoy muy feliz aquí". "Lo que quiero es independiente de quien esté o no esté al frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar”, comentó, evitando el conflicto con Horner. "Mientras rindamos, no hay razón para irme", afirmó.

Aún así, el piloto no cerró del todo la puerta a una posible salida en el futuro. “Nadie hubiera imaginado que Lewis se marchaba a Ferrari. No sabes lo que va a pasar a tu alrededor y cómo te va a influir. Nunca se puede saber al cien por cien lo que va a suceder", dijo.